Major Veronika visszatér Chateauroux-ba, szombaton már a lőállásban

A sportlövők legnagyobb nyári eseménye a Chateauroux-ban megrendezendő idei Európa-bajnokság. A közép-franciaországi helyszínen, a francia sportlövészet központjában a nevezések alapján a lehető legerősebb mezőny - 49 ország közel ezer lövője - gyűlik össze, ráadásul visszatérhetnek az orosz versenyzők is a mezőnybe, így már a döntőbe jutáshoz is minden bizonnyal kiemelkedő eredményre lesz szükség. A magyar csapat legjobbjai az utóbbi időszakban kifejezetten biztató formában lőttek, így Major Veronika, a BEFAG Keszthelyi Erdész LK olimpiai bronzérmes versenyzője is.

Major Veronika az olimpiai bronzérmével. Egy évvel eddigi legnagyobb sikere után visszatér a franciaországi városba a keszthelyiek kiválósága.

Fotó: MTI

Major Veronika jó formában

Major Veronika hosszabb pihenő után tért vissza. A tavalyi, párizsi olimpia után még versenyzett, de aztán pihent és egy sérülés is nehezítette a visszatérését. A múlt heti, hazai rendezésű Masped Kupán viszont a 30+30 lövéses alapversenyben világklasszis teljesítményt nyújtott, és 593 körös eredménnyel végzett az első helyen. Chateauroux ismerős helyszín lesz Major Veronikának, hiszen tavaly itt érte el élete eddigi legnagyobb sikerét: olimpiai bronzérmes lett a 25 méteres sportpisztolyos számban. A keszthelyiek kiválósága szombaton kezdi meg versenyzést, és mindenki abban bízik, hogy ő is ott lesz a 25 méteres szám vasárnapi fináléjában.

Farkasné Keczeli Bianka is az Eb-csapatban

A másik zalai induló szintén a BEFAG Keszthelyi Erdész LK lövésze. Farkasné Keczeli Bianka a magyar női futócéllövő csapat tagjaként szerepel a franciaországi viadalon.