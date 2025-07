Major Veronika csapatban bronzérmes, egyéniben 6. lett az Eb-n

A magyar válogatott szombaton egy Európa-bajnokot ünnepelhetett, hiszen Péni István aranyérmet nyert a férfi puska összetett számában: 467,1 körös, Európa-rekordot jelentő teljesítménnyel érdemelte ki az aranyérmet. Szombaton kezdte meg szereplését Major Veronika, a BEFAG Keszthelyi Erdész LK kiválósága az Európa-bajnokságon, aki a 25 méteres női sportpisztoly 30 lövéses pontlövészetben Chateauroux-ban 291 körrel az ötödik helyről várhatta a vasárnapi folytatást.

Major Veronika vasárnap a sportpisztolyos számban a döntőbe került, melyben a hatodik helyen végzett.

Fotó: Nagy Gábor

Biztosan a döntőben

Vasárnap, a 30 rapid lövéses szakaszban a keszthelyi klasszis szintén jól lőtt (293 kör), így 584 körrel a negyedik helyen jutott be a nyolcas döntőbe. A gyors részt a másik két magyar is jól lőtte, hiszen Fábián Sára Ráhel és Sike Renáta is 291-291 kört teljesített, ezzel előbbi 578 körrel a 17., utóbbi 568 körrel 35. lett a 47 fős mezőnyben. A jó gyorsnak köszönhetően a hagyományos csapatversenyben az 1748 körrel győztes franciák és az 1744 körrel második bolgárok mögött bronzérmet szerzett a magyar hármas 1730 körrel.

A 10 méteres női futócéllövészetben a szintén a BEFAG Keszthelyi Erdész LK sportolója, Farkasné Keczeli Bianka a 9. helyen végzett.

Major Veronika hatodik lett

A vasárnap esti fináléban Major Veronika jól kezdett, de később hibázott. Az első 20 lövés után viszont simán bent maradt a versenyben, majd az újabb ötös sorozatban szétlövésre kényszerült a francia Mathilde Lamolle-val. Nehezen döntöttek, de a végén Major Veronika folytathatta, ám az újabb sorozatban három rossz lövéssel eldőlt, hogy ő száll ki a versenyből, így a hatodik helyen végzett. A győzelmet a bolgár Miroslava Mincheva szerezte meg az osztrák Sylvia Steiner előtt, harmadikként a bolgár Antoaneta Kostadinova végzett.