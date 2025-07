A nagykanizsai Csónakázó-tónál szombaton és vasárnap zajlanak az idei mountain bike országos bajnokság futamai

Ezekben a hetekben Zala vármegye a hazai kerékpározás központja, hiszen az elmúlt hétvégén a zalaegerszegi Alsóerdőn zárult a sportág Magyar Kupa sorozata, most pedig az országos bajnokság következik a vármegye déli felében. A viadalra a rendező Kanizsa14 KE versenyzői mellett különös elszántsággal készülnek az egerszegi Green Zone ZKSE tagjai is, akik hét közben be is járták már a pályát, így a helyismerettel nem lehet gond.

A rendező Kanizsa14 KE színeiben többek közt Bokán Simon is rajthoz áll az ob-n. Fotó: Németh Larina

Az országos bajnokság programja már szombaton (július 19.) elkezdődik, az XCC (avagy rövid pályás) versenyekkel: a női viadal 13, a férfi futam pedig egy órával később rajtol. Ebben a versenyágban csak az elit és a master korosztályok tagjai vetélkednek.

Az igazi nagyüzem pedig vasárnap következik: a legfiatalabbak, az U9-es korosztály 9 órakor fut neki a pályának, majd jönnek sorban a többiek, egészen a délután kettőkor rajtoló fő futamig (elit és U19, női-férfi).

Több pályával készül a Kanizsa14

A házigazdák több pálya-változattal is készülnek a Csónakázó-tó melletti erdőben. A szombati XCC viadal résztvevőire például 1300 méter hosszú kör és benne 69 méter szintemelkedés vár, míg a legjobbaknak vasárnap 3800 méteres kör(öke)t és 163 méter szintet kell teljesíteniük.

A mezőnyök minden bizonnyal bőségesek és erősek lesznek, a küzdelem pedig heves, hiszen a 16 órai eredményhirdetéskor a sportág 2025-ös magyar bajnoki címeit osztják majd ki.