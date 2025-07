Hihetetlen: a várható vihar miatt megint lefújták a Balaton-átúszást

A HungaroMet siófoki obszervatóriumának időjárás-előrejelzése alapján a szervező Budapest Sportiroda a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság egyetértésével úgy döntött, hogy a 43. Lidl Balaton-átúszást a 2025. augusztus 2-i hétvégén NEM tartja meg - írták hírportálunkhoz eljuttatott közleményükben a szervezők.

Az esemény tervezett új időpontja augusztus 9. – de erről véglegesen augusztus 7-én, csütörtökön döntenek a szervezők.

Újra lehet majd nevezni!

Telt házas volt a rendezvény az eredeti, július 26-i időpontra, hiszen az esemény előtt egy hónappal minden hely elkelt. Az új időpont miatt viszont többen visszamondták a részvételt, így újra megnyílik a nevezés lehetősége a hivatalos döntés után. Ennek megfelelően augusztus 7-én délben, kora délután lesz érdemes a híreket figyelni, hiszen, ha a szervezők bejelentik, hogy augusztus 9-én meg lehet tartani a 43. Lidl Balaton-átúszást, akkor azonnal megnyílik a nevezési felület is.

A közlemény arra is kitér, hogy most szombaton milyen idő várható, mi indokolta a döntést. Eszerint a mérsékelt alapszél ellenére az egyre instabilabbá váló légkörben helyi záporok, zivatarok kialakulhatnak, melyek környezetében átmeneti szélerősödés lehetséges. A legmagasabb nappali hőmérséklet a vízközelben 25 fok körül alakul, a víz hőmérséklete 23-24 fok között várható.

