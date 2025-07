Vármegyei futball: nem indul, és megszűnik a Gyenesdiási Kinizsi SK, de megszületik a Gyenesdiás FC

A 2024-2025. évi bajnokságban a 12. helyen végzett a vármegyei futball I. osztályban a Gyenesdiási Kinizsi SK és évek óta tagja volt a mezőnynek. Hol jobb, hol kevésbé jó eredményeket szállított, de biztos tagja volt. És most nem is az érdektelenség, vagy a létszámhiány lett a veszte a csapatnak és az egyesületnek... Adminisztrációs okok miatt - NAV-igazolás hiányában - nem tudott érvényes nevezést benyújtani a Kinizsi SK. Ami ennél nagyobb gondot okoz, hogy az utánpótlás csapataikat is érinti ez a rendelkezés, de már dolgoznak azon, hogy a gyerekek ne maradjanak csapat és gyenesdiási klub nélkül.

A Gyenesdiási Kinizsi SK nem nevezhetett egyik osztályba sem. Az új egyesület már születőben, remélik, időben léptek.

Fotó: Pezzetta Umberto

Az önkormányzat is segít

Ám, hogy miről is van szó. Góth Imre, a Balaton-parti település alpolgármestere arról számolt be, hogy a Kinizsi SK a tao-elszámolásnál adminisztrációs hibát követett el, és ezt már nem lehetett orvosolni.

- Ha az egyesület vezetése előbb bevont volna bennünket a folyamatba, talán meg lehetett volna menteni a helyzetet, de már későn értesültünk mi is a fejleményekről - árulta el az alpolgármester. - Vagyis, az 1986-ban alapított Kinizsi SK megszűnik, viszont most már azon dolgozunk, hogy új egyesületet tudjunk a településen alakítani. Én megköszönöm mindenkinek a munkáját, aki az elmúlt 39 évben bármilyen formában segítette a település sportéletének fejlődését, azonban most új fejezetet kell nyitnunk. Hetvenkét fiatal futballozik nálunk, akik benne vannak a vármegyei bajnokságokban is. Az MLSZ Zala Vármegyei Igazgatósága felajánlotta a segítségét, hogy a gyerekek ne vesszenek el a futball számára.

Gyenesdiási Kinizsi SK után Gyenesdiás FC

Az új egyesület megalakítása folyamatban van, de idő kell, mire bejegyzik és a működéshez minden feltételt teljesíthet. Sőt, annyi fejlemény már történt, hogy Gyenesdiás FC néven elindult az új egyesület bejegyzése, mindezt Góth Imre is megerősítette. Megpróbálnak mindent elkövetni azért, hogy a felnőtt csapatot minél előbb a III. osztályba nevezhessék. Szekeres Szabolcs, a vármegyei igazgató pedig érdeklődésünkre elmondta, ők rugalmasak lesznek abban, hogy a fiatalok indulni tudjanak a bajnokságban.