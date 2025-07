Pénteken indul a szezon 2 órája

Rajt az NB I.-ben: a ZTE FC eddig négy gólkirályt adott

A Ferencváros sorozatban nyolcadik, összességében pedig a 37. bajnoki címét gyűjtheti be a labdarúgó NB I. pénteken rajtoló, 124. idényében. Az FTC mögött 23 elsőséggel az MTK a második, harmadik az Újpest, amely 20 alkalommal lett aranyérmes, és a dicsőségtáblán ott van a ZTE FC neve is, amely 2002-ben volt bajnok és gólkirályokat is adott a magyar futballnak.

A zöld-fehérek már megdöntötték a klubrekordjukat, a következő elsőséggel az ősi rivális Újpest 1969 és 1975 közötti klubcsúcsát múlnák felül, és akkor már csak az MTK maradna előttük, ugyanis a kék-fehéreknek 1917 és 1925 között sorozatban kilencszer sikerült aranyérmet nyerniük. Az újabb címvédés nem lenne meglepetés, mert a 12 csapatos mezőnyben az FTC rendelkezik a legjobb és legértékesebb kerettel, amely a jelentős változások ellenére sem gyengült. A ZTE FC, vagyis a Zalahús ZTE FC 2002-ben nyert bajnoki címet és az egerszegi klubnak ez az egyetlen elsősége a labdarúgó NB I.-ben. A ZTE FC a 2025-2026. évi NB I.-es szereplésével hatodik szezonját kezdi meg sorozatban a 2019-es visszajutása után. A ZTE FC játékosai, akik gólkirályok lettek zalai színekben: balról Preisinger Sándor, Kenesei Krisztián, Waltner Róbert, Radó András.

Fotó: ZH Gólkirályok ZTE-mezben Ami a gólkirályokat illeti, az örökrangsort Schlosser Imre (Ferencváros) vezeti, aki 7 alkalommal végzett az élen (1909-1917). A 21. században Nikolics Nemanja eddig a legeredményesebb, hiszen 3 alkalommal végzett az élen. Tököli Attila, Davide Lanzafame, Adamo Coulibay és Bajzár Péter a duplázók. A ZTE FC csapata eddig négy gólkirályt adott a labdarúgó NB I.-nek: Preisinger Sándor (1995, 21 gól), Kenesei Krisztián (2003, 23 gól), Waltner Róbert (2008, 18 gól), Radó András (2021 - 13 gól). A labdarúgó Fizz Liga 1. fordulójának programja: Péntek: Újpest FC-Diósgyőri VTK 20.00 Szombat: Zalaegerszegi TE FC-Debreceni VSC 17.45

MTK Budapest-Ferencvárosi TC 20.15 Vasárnap: Nyíregyháza Spartacus FC-Kisvárda Master Good 16.00

Paksi FC-ETO FC 18.00

Puskás Akadémia FC-Kolorcity Kazincbarcika SC 20.00