Az FC Nagykanizsa új arcokkal, de a korábbi céllal vág neki a bajnokságnak (galéria)

Merthogy ez a cél. A labdarúgó NB III. Délnyugati csoportjában a 2024-2025-ös bajnokságban magabiztosan nyert az FC Nagykanizsa, amely így osztályozót játszhatott az NB II.-es szereplésért, azonban drámai küzdelemben, a végletekig kiélezett párharcban a Karcag nyerte a csatát. Most, a 2025-2026-os pontvadászat nyitánya előtt ismét azt szeretnék elérni a kanizsaiak, hogy ott legyenek az osztályozón.

Az FC Nagykanizsa szurkolói ankétján a drukkerek kérdéseket is feltehettek, illetve az új fiúk néhány mondatban bemutatkoztak.

Fotó: Szakony Attila

Nagy volt a mozgás a keretben

Többek között erről is szó esett a szurkolói ankéton, melyen Gabala Krisztián, az együttes vezetőedzője és Császár András vezetőségi tag is részt vett. A szakvezető vázolta a terveket, beszélt az átigazolásokról. A cél továbbra is a bajnoki cím, ehhez alakították a keretet, hogy sikeréhes játékosok legyenek. Egyfajta előre menekülésben hisznek, hogy a kanizsai futballt tovább építsék.

Összességében elmondható, hogy nagy volt a mozgás a nyáron a keretben, hiszen többen távoztak, köztük meghatározó játékosok. A legfurább mindenképpen Kovalovszki Máté eligazolása, hiszen a csapatkapitány négy évig erősítette a kanizsaiakat, hogy aztán éppen ahhoz a Karcaghoz írjon alá, amely legyőzte csapatukat az osztályozón. Szintén Karcagra igazolt László Dávid, de távozott még Nagy Mihály Krisztián (Gyirmót), Szabó Balázs (Balatonfüred), illetve Lakatos Csaba, Deme Sebő, Kovács Tamás, Terbe Roland, Verpecz István. A bajnokcsapatban ők zömében főszerepet játszottak.

De nézzük, kik maradtak: Mészáros Dávid, Szanyi Krisztián, Eckl Patrik, Vékony Viktor, Ekker Milán, Godzsajev Rabil, Medgyesi Márk, Lőrincz Bence, János Norbert. Szintén meghatározó játékosokról van szó, akik mellé több, mint tíz játékos érkezett az FC Nagykanizsához.

Az FC Nagykanizsa új játékosai

A szurkolói ankéton bemutatkoztak az FC Nagykanizsa új játékosai is. Kezdjük az MLSZ fiatalszabály hatálya alá esőkkel. A kapus Őri Krisztofer és a védő Őri Bálint az Illés Akadémiáról érkezett, a középpályás Baglady Kornél pedig a saját utánpótlásból lépett fel. A kapus Mikler Dániel és a középpályás Horváth Balázs Kaposvárról tette át székhelyét Kanizsára, a szintén középpályás Lőrincz Attila Putnokról, a védő Varga Dominik Tatabányáról, a védő Frák Marcell Ajkáról, a védő Nemes Milán a Outnoktól érkezett. A támadó Vajda Roland a PMFC-től, a kanizsai nevelésű Kapus Barnabás pedig a Haladástól igazolt Nagykanizsára.