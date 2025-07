FC Nagykanizsa: a sikerkovácstól úgy "köszönnek el", hogy marad...

Mint ismert, a kanizsai futsalos hölgyek az NB II. Nyugati csoportjának küzdelmeit megnyerték, s ugyan a Gyulai Amazonok (Keleti csoport) az NB II.-es döntőt megnyerték és kiharcolták a feljutást, a dél-zalaiaknak sem kellett búslakodniuk, mivel az NB I. 7. helyezett csapata, a DVTK ellen viszont nagyon simán vették az osztályozót. Így aztán az FC Nagykanizsa az NB I.-be való feljutás után szintén hangolódhat küzdelmekre. A játékosok esetében is kíváncsiak voltunk arra, miként vélekednek a nem mindennapos feladatokról. A kapus, Buncsák Réka példája is érzékelteti, bekerültek egy komoly sportági körforgásba az elért eredményeikkel.

Egy kissé mókás csapatkép az FC Nagykanizsa női futsalosairól, de volt is nagy öröm, amikor készült: az NB I.-be jutottak a kanizsai lányok.

Fotó: FC Nagykanizsa

Marad a kapus, aki majdnem gólkirály lett

- A lényeg, hogy maradok Kanizsán továbbra is futsalozni, bár volt megkeresésem más NB I-es futsal csapattól, de nem volt kérdés számomra, hogy Dél-Zalában szeretném folytatni - fogalmazott az elmúlt idény alatt szinte házi gólkirályi címig jutó hálóőr. - Visszatérve az elmúlt szezonra, nekem személy szerint óriási élmény volt a pontvadászat. Nem csak azért, mert megnyertük a bajnokságot, hanem mert szinte minden mérkőzés kőkemény csata volt egyben. A legtöbb meccs mindössze egy-két gólos különbséggel dőlt el, ott kellett lennünk fejben és fizikailag is a legvégéig. A bajnokság közepén gödörbe kerültünk, s akkor talán nehezen hittük, hogy ebből bármi jó is kisülhet. Ennek ellenére ugyanúgy nyerni akartunk minden találkozón, és ennek az óriási akarásnak és küzdésnek meglett az eredménye. Ugyanezzel a lendülettel mentünk bele az osztályozó mérkőzésekbe, s a Gyula ellen nagy csatában alulmaradtunk, a DVTK-val szemben viszont már a mi akaratunk érvényesült.

Az FC Nagykanizsa kihívásai

Következhet immár az NB I.-es pontvadászat, s e tény megerősítésére kértük a klub női szakágának kézben tartóját.

- Úgy tűnik, tudjuk vállalni az NB I.-es indulást - mondta el megkeresésünkre Benedek József szakosztályvezető. - Bár, halkan jegyezném meg, a bajnoki kiírás kőkemény, hozzáállásában is profi ligára van létrehozva, de meg tudtuk oldani a legtöbb dolgot. Mindössze annyi a gond, hogy edzőnktől el kellett köszönnünk, de persze ez csak poén... Kritérium, hogy a kispadra szakirányú futsalvégzettség is szükséges, vagy UEFA B-s papír sem hátrány. Magyarul jelenleg vezetőedzőt keresünk, esetleg én ülök majd le a padra. Mindenkit megnyugtathatunk, a sikerkovács Domján Pétertől a futsalban sem köszönünk el, a kötelezően indítandó U17-es együttesünkhöz irányítjuk.