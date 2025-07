Az FC Nagykanizsa újra a csúcsra tör, de bravúr lenne a duplázás

Kell még idő a közös munkára

- Szűk volt ez az időszak, de volt benne tudatosság is - vélekedett. - Voltak, akiknek a pihenőjét szándékosan meghosszabbítottuk két héttel, hiszen sokat játszottak és kellett nekik ez az idő a feltöltődéshez. Viszont úgy érkeztek vissza, hogy előzőleg már egyéni edzésterv alapján készültek. Jelenleg hetven százalékos állapotban van a csapat, de csak amiatt, mert mindössze négy hetet dolgoztunk kompletten együtt.

Az FC Nagykanizsa ismétlése bravúr lenne

Arra is kíváncsiak voltunk, hogy valóban ki van-e mondva, hogy az FC Nagykanizsa célja ismét a bajnoki cím. Evvel kapcsolatban Gabala Krisztián óvatosabban fogalmaz.

- Ezt a kérdést így, ebben a formában most kapom meg először - ismerte el. - Újra nekifutunk ennek, de hogy bajnokok leszünk-e, ezt nem lehet megígérni előre. Méghozzá azért, mert ha jól tudom, az elmúlt húsz évben egyetlen csapatnak sem sikerült két egymást követő évben a duplázás a labdarúgó NB III.-ban. Ez is mutatja ennek a feladatnak a nehézségét. A válaszom viszont igen, mert szeretnénk ezzel a csapattal is az élen végezni. Mindent megteszünk ezért, de ez már egy új bajnokság, más szereplőkkel. A keret vérfrissítése akkor is megtörtént volna, ha nem lettek volna váratlan távozóink. Nem lennénk itt, ha nem hinnénk abban, hogy újra sikerülhet a csúcsra érnünk. Ami biztos, hogy az FC Nagykanizsa csapata ismét az egyik bajnokesélyes.

Balatonlellén csak egy cél lehet

A célig vezető út első állomása pedig az 1. forduló lesz. Vasárnap 17.30 órakor az újonc Balatonlelle otthonában kezdi meg szereplését az FC Nagykanizsa. A szakvezető nem is gondolkodik másban, mint győzelemben.

- Kétszer néztem meg előzetesen az ellenfelet, nagy meglepetést szerintem nem fog okozni vasárnap sem - vélekedett Gabala Krisztián. - A nyitányon a legfontosabb feladatunk az lesz, hogy egy góllal többet kell lőni az ellenfélnél. Mindez nem lesz könnyű, hiszen egy újonc csapatról van szó, és biztosan felfokozott hangulatban várja a lellei csapat is a rajtot.