A ZTE KK ellenfélre vár

Az alapszakasz eredményei alapján nyilvánvaló, hogy a Falco KC külön kategóriát képvisel a magyar férfi kosárlabda-bajnokságban, sokszor a szombathelyiek mintha nem is abban a sportágban lennének érdekeltek, mint a mezőny többi csapata. Éppen ezért a ZTE KK nem várhatta vérmes reményekkel az elődöntős párharcot, a csapat nagy esélye a keddi, hazai találkozó megnyerése lehetett volna, de legyünk őszinték, ez is igazán csak érzelmi szempontból lett volna fontos. Azzal el lehetett volna nyújtani négy, vagy esetleg az újabb hazai meccs megnyerése esetén akár öt találkozóra is az elődöntőt, a végkimenetel azonban emberi számítás szerint így sem lehetett volna kérdéses. Az elmúlt három találkozón azt láthattuk: amikor a vasiak egy-egy negyedre igazán odatették magukat, azonnal döntésre tudták vinni a dolgot.

Váradi ezzel a faulttal sem tudta megakadályozni, hogy a ZTE KK legjobbja, Tóth Ádám újabb kosarat szerezzen

Fotó: hunbasket.hu

Nem vitás, hogy az elődöntős meccsek közül a ZTE KK a leghosszabb ideig pénteken volt pariban riválisával, amit a folytatás előtt tekinthetünk jó jelnek, hiszen utalhat arra: közeledve a bronzmeccshez javul a kék-fehérek formája. Mérkőzés végi nyilatkozatában Matthias Zollner, a zalaiak vezetőedzője is érintette ezt - miután gratulált és sok sikert kívánt az ellenfélnek a döntőhöz:

- Azt a fizikális játékot, amire a Falco képes, nem tudtuk végig tartani, de véleményem szerint a magyar mezőnyben erre más sem képes. Viszont ki kell emelnem: az első mérkőzéshez képest tíz perccel tovább voltunk meccsben. Amíg bírtuk, jól játszottunk. Mostantól a bronzcsatára kell koncentrálnunk. Kérdéses még, ki lesz az ellenfelünk, de úgy gondolom, lesz keresnivalónk.

Vasi kollégája, Milos Konakov dicsérte csapatát, hiszen együttese az elődöntő mindhárom mérkőzésén elérte a 20 gólpasszt és 40 lepattanót, illetve felhívta a figyelmet: a munka számukra még nem ért véget!

A ZTE KK a DEAC ellen mgmutatta: a pálya hátrány sem akadály

A zetés Tóth Ádám a szerzett pontok (16) tekintetében (a szombathelyi Novakovic-csal holtversenyben) a mezőny legjobbja volt pénteken, az összesített VAL-érték szerint pedig csapata legjobbjának bizonyult. Ő a lefújás után megemlítette: bárki lesz az ellenfél, a bronzcsatában újra pálya hátrányban lesz a ZTE KK, mely zonban már a DEAC elleni negyeddöntőben is bizonyította, hogy meg tud birkózni ezzel a nehézséggel.