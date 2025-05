Szünet után a Falco KC bedarálta a ZTE KK csapatát (galéria)

Falco-Vulcano Energia KC Szombathely - Zalakerámia ZTE KK 94-62 (18-19, 25-10, 29-18, 22-15)

Szombathely, 2600 néző. Jv.: Praksch, dr. Mészáros, Nagy V.

Falco KC: Váradi 8/6, Pongó M. 5/3, Clark 9/6, Bognár 2, Popovic 4. Csere: Keller I. 9, Perl 23/9, Diggs 19/18, Kovács B. 7, Novakovic 5/3, Verrasztó, Sövegjártó 3/3. Vezetőedző: Milos Konakov.

ZTE KK: Garrett 8, Takács Martin 3, Keller I. 3/3, Bigelow 5, Tóth Á. 2 Csere: McGowens 15, Jones 6/3, Csizmadia 3/3, Szalay 8/6, Takács Milán 9, Csátaljay, Kovács Á. Vezetőedző: Matthias Zollner.

ZTE KK - Falco KC mérkőzés: Isaiah Bigelow (kékben) dob kosárra a hazaiak játékosa, Kovács Benedek mellett. Fotó: Szekeres Péter

Bátran kezdett a ZTE KK

Igazi rangadó hangulat fogadta a csapatokat és a ZTE KK bátran kezdett. Mondjuk, az egerszegieknek tényleg semmi veszítenivalójuk nincs ebben a párharcban. Az első negyed is megmutatta ezt, Matthias Zollner pedig ezúttal olyan rotációt alkalmazott, amilyet a bajnokság során sem sokszor. Csizmadia Attila is benne volt ebben és az egerszegiek nagyon szorosan alakították az első negyedet. Sőt egy ponttal vezetett a ZTE KK a végén Ahogy az várható volt, a Falco KC még keményebb játékra tért át és 29-24-re ellépett.



Viszont nem lehetett nyugodt a bajnokcsapat, ugyanis Popovic és Bognár is már 3-3 személyit gyűjtött. Ideges volt a hangulat, mindkét oldalon viszonylag kevés pont esett, de a ZTE KK tartotta magát (33-29). A félidő hajrájában viszont a Falco KC játéka még pontosabbá vált és az utolsó percben beesett két hármassal 43-29-re vezetett a felénél.

Takács Milán próbál kosarat szerezni a szombat esti találkozón. Fotó: Szekeres Péter



Van-e visszaút innen a Zetének?

Ez volt a kérdés a második félidőre, hiszen a Falco KC otthonában ekkora hátrány már jelentősnek tűnt. A 23. percben pedig már 20 pont volt a különbség (54-34), így pedig már még nehezebbnek tűnt ezt a találkozót szorosabbá tenni a ZTE KK szempontjából. A különbség pedig csak nőtt, és ekkor már bedarálta ellenfelét a Falco KC. A ZTE KK nagyon kevés pontot szerzett, de azt előre lehetett tudni, hogy egy ilyen erős kerettel rendelkező csapat ellen, minta Falco KC nagyon kemény védekezést kapnak majd a zalaiak. Ráadásul Diggs a negyedik tripláját is bedobta. Az utolsó negyedre az volt a zalaiak feladata, hogy elkerüljék a még nagyobb arányú vereséget. Visszajönni a meccsbe ugyanis ekkor már nem tudott Matthias Zollner együttese. Trey Diggs a hatodik tripláját is elsüllyesztette a gyűrűben, neki nagyon ment szombaton este. A Falco KC pedig simán nyerte az elődöntő első összecsapását, ezzel 1-0-ra vezet a három győzelemig tartó párharcban. Folytatás kedden Zalaegerszegen.