Óriási bravúr kellene az egyenlítéshez - hazai pályán a Zalakerámia ZTE KK

Az első mérkőzésről, amit Szombathelyen rendeztek, túl sok jót nem lehet elmondani, már ami az egerszegieket illeti. Jó másfél negyeden át bírta csak tartani a lépést a Zalakerámia ZTE KK a Falco KC Szombathellyel, ennek lett az eredménye a 94-62-es hazai siker.

Matthias Zollner, a Zalakerámia ZTE KK vezetőedzője is tudja, mi lehet a siker kulcsa: 40 percig kellene tartani a lépést a bajnokkal...

Fotó: Szekeres Péter

Bombaerős a vasi kispad is

A 32 pontos különbség annyiban megtévesztő lehet, hogy ez a rájátszás... Mire gondolunk. Ebben a szakaszban már csak a győzelmek számítanak, mindegy, milyen arányú. Az elődöntő is erről szól, valakinek nyernie kell háromszor és azzal továbbjut, erről szól a play-off. A szombati meccset mindkét csapat "elengedte" a harmadik negyedtől, amikor látszott, hogy az egerszegiek nem tudnak már újítani, a vasiak pedig gyakorlatilag csak dobáltak a gyűrűre, viszont minden be is jött nekik! Ötven százalékkal (egészen pontosan 47%) dobták a hármasokat, ezen belül Trey Diggs hat triplát szerzett, s úgy ért el 19 pontot, hogy a hármas kísérletein kívül csupán két büntetőt dobott még. Perl Zoltán 23 pontig jutott, s nem véletlenül említjük kettejüket. A Falco KC kerete összességében is erős, hiszen ők ketten beszállva a kispadról, összesen 42 pontot szereztek, csaknem csapatuk pontjainak a felét.

A ZTE KK esélye csak ez lehet

Kedden a második mérkőzés következik, és már a szombati találkozó után Matthias Zollner, a ZTE KK vezetőedzője arról beszélt, hogy fel kell töltődni a következő találkozóra. Ugyebár 17. percig még viszonylag szoros volt az állás (33-29), de onnantól két tripla és két dupla érkezett a zalai gyűrűbe... A zalai szakvezető abban látja az esélyt a második mérkőzésre, hogy nem csak eddig, hanem 40 percig próbálja meg és tudja is tartani a Falco KC ritmusát csapata. Csak akkor lesz esély a szépítésre, de még akkor is kell majd plusz extra teljesítmény, hogy ez összejöjjön. A második mérkőzés esélyese is a Falco, ez nem is lehet vita tárgya, jelenleg pedig úgy néz ki, hogy csak egy bravúrral lehet meglepni a vasiakat. Ez a bravúr ebben a szezonban egyszer jött össze az Alba Fehérvárnak, amely a rájátszás első körében kétszeri hosszabbítás után tudta legyőzni a vasiakat. Ez az egyetlen veresége a Falco KC-nak a a hazai kosárlabda bajnoki szezonban lejátszott eddigi 31 mérkőzésén.

Most jön a 32. összecsapás, az elődöntő második meccse Zalaegerszegen.