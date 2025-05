Éremesély? A ZTE KK célja, hogy más legyen a Falco elleni elődöntő, mint tavaly

Ahogy tavaly, úgy a mostani bajnokságban is ugyanaz az út vezetett a Zalakerámia ZTE KK számára az elődöntőig, mint tavaly. Akkor is a DEAC volt az ellenfele Matthias Zollner csapatának - és az idén is ez a helyzet. A különbség annyi, hogy ezúttal simában, 3-1-es sikerrel jutottak be a zalaiak a kosárlabda NB I. elődöntőjébe, ráadásul úgy, hogy el kellett venni a debreceniek pályaelőnyét is... A folytatás viszont tavalyhoz hasonlóan a szombathelyiek ellen következik. Nem lesz könnyű.

Keller Iván, a ZTE KK játékosa dob kosárra a DEAC elleni találkozón. Az a siker és a továbbjutás jó hangulatot ad a csapatnak az elődöntő előtt.

Fotó: Pezzetta Umberto

Két nap pihenőt kaptak

A ZTE KK kosarasai a hét elején a hétfői, sikeresen megvívott utolsó negyeddöntő után két nap pihenőt kaptak, de csütörtöktől már újra edzésbe álltak. Tóth Ádám csapatkapitány elmondta, kimerítő volt így is a negyeddöntő, hogy nem kellett ötödik mérkőzést játszani, hiszen most jóval többet utaztak, mint az tervezték. S hogy a Falco ellen mi várható? A csapatkapitány ennyit mondott:

- Az biztos, azt fogom kérni majd a csapattól, hogy legyen szorosabb a párharc, mint tavaly volt.

A Falco KC a favorit, de a a ZTE KK meglepetésre készül

Egy éve ugyanis a Falco KC nagyon simán, 3-0-lal jutott a döntőbe, ami a papírforma alapján akár most is előfordulhat. Mindenesetre Keller Iván, a csapat egyre jobb formába lendült játékosa megborotválkozott… Aminek nem volt semmi jelentősége, sőt, még azt is elmondta, hogy saját maga „végzett” a két hónapig növesztett szakállal. Egyszerűen megunta. Tehát szó sem volt bármiféle fogadalomtételről, s ő is inkább reálisan látja az esélyeket.

- Azt mindenki tudja, hogy a Falco idehaza a favorit együttes a bajnoki cím kérdésében – állapította meg Keller Iván. – Mindössze egy vereségük van eben a szezonban a vasiaknak, amikor a negyeddöntőben az Alba győzte le őket, de akkor is csak úgy, hogy a fehérváriak 21 triplát dobtak. Természetesen mi is szeretnénk meglepni játékunkkal a Falco KC-t, készülünk is új dolgokkal. Ami segít most ebben, hogy az edzőnk, Matthias Zollner a szezonban végig velünk dolgozott. Nem úgy, mint tavaly, amikor a bajnoki hajrá előtt érkezett hozzánk. A mostani teljesen más csapat, mint volt a tavalyi, a vasiaké persze sokkal inkább egyben maradt.