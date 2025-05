ZTE KK: csak álom maradt az egyenlítés, 2-0 a Falcónak (dupla galéria) – frissítve edzői nyilatkozatokkal

Az NB I.-es férfi kosárlabda bajnokság elődöntő sorozatának második találkozóját rendezték meg kedden este Zalaegerszegen. A nyitányon, Szombathelyen 94-62-es Falco KC Szombathely-siker született szombaton, és már akkor megfogalmazódott a zalaiakban: a következő mérkőzésen, főleg hazai környezetben a ZTE KK mindent elkövet azért, hogy kiegyenlítse a párharcot.

Keller Iván, a ZTE KK játékosa kap kemény védekezést Trey Diggs-től, a Falco KC kosarasától.

Zalakerámia ZTE KK - Falco-Vulcano Egergia Szombathely 77-97 (22-25, 15-23, 19-26, 21-23) Zalaegerszeg, 1300 néző. Jv.: Földházi, Kapitány, Söjtöry. Zalakerámia ZTE KK: Garrett 11/3, Takács Martin, Keller I. 6, Bigelow 11/9, Tóth Á. 1. Csere: McGowens 22/3, Jones 10/3, Csizmadia, Takács Milán 7/3, Szalay, Csátaljay Vezetőedző: Matthias Zollner. Falco KC: Váradi 7/3, Pongó M. 13/9, Clark 8/6, Bognár 16/3, Keller Á. 1. Csere: Diggs 11/9, Popovic 8/3, Perl 21/3, Novakovic 9/3, Kovács B., Sövegjártó, Verrasztó 3/3. Vezetőedző: Milos Konakov. Kipontozódott: Jones (38.).

Szoros első negyed

A ZTE KK a megszokott ötösével kezdett, a vasiaknál viszont ezúttal Keller Ákos volt a nyitó ötösben Popovic helyett. Öt perc játék után 14-10-re vezettek a szombathelyiek, de csak azért, mert a ZTE KK (amely jól startolt) engedett pár lepattanót a vendégeknek, akik meg köszönték, éltek vele. A vendégeknél érkezett a pályára Perl, Diggs és Popovic, de ezzel sem gyengült csapatuk. Sőt! Hazai oldalon Matthias Zollner most is harcba küldte az alapszakaszban kevesebbet szerepeltetett játékosait is, és Csizmadia Attilát meg kell dicsérni: pár perc alatt is leszedett öt lepattanót. A ZTE KK tartotta a lépést a vasiakkal (20-23), de persze Diggs bevágott egy triplát, akinek szombaton, az első meccsen ebben a műfajban nagyon ment.

A ZTE KK játéka hullámzott

Olykor jól működött a ZTE KK védekezése, máskor kevésbé és egy olyan kaliberű csapat ellen, mint a Falco ez nem fért bele. Az történt ugyanis, hogy a vasiak minden kihagyást büntettek, egerszegi oldalon meg egyre több kosár maradt ki, így kezdett nőni a különbség is (28-35). A távolikat megint jól dobták a vasiak, hazai oldalon viszont lehetett volna jobb is a dobáspontosság (33-42). A játék intenzitásában is diktálta a tempót a vendégcsapat és a nagyszünetig - az első mérkőzéshez hasonlóan - ismét elszakadt a ZTE KK-tól, amely viszont faragott ebből.