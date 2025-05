A ZTE KK játékosa szerint belekerültek egy rossz ritmusba és abból nem tudtak kijönni (galéria)

A ZTE KK jól kezdett, de ritmust vesztett

A Zalakerámia ZTE KK vezetőedzője, Matthias Zollner már nem lehetett ennyire elégedett a látottakkal.

– Az első tizenöt percben nagyon jól játszottunk, úgy, ahogy azt elterveztük a találkozó előtt is – mondta Matthias Zollner. – Akkor volt egy törés, időt kértem, hogy rendezzük a sorokat, de a Falco egy 10-0-val zárta le az első félidőt. A házigazda a második félidőben is folytatta ezt a rohanást és innen már nagyon nehéz lett volna visszajönni, főleg ilyen hangulatú csarnokban. Ebben az időszakban a Falco ráadásul ötvenszázalékosan dobta a triplákat is. A feladat innentől az, hogy a meccs elején mutatott intenzitást a következő mérkőzésen megpróbáljuk negyven percen át tartani. Fel kell töltődni a folytatásra, ami reméljük jobb lesz.

A találkozó után a ZTE KK csapatának tagja, Trey McGowens is elmondta a véleményét a találkozóról.

– Jól kezdtük a meccset, nagy intenzitással tudtunk ekkor játszani, utána viszont visszaestünk – vélekedett az amerikai kosaras. – Ebben talán én is hibás vagyok, mert velem együtt több rossz próbálkozásunk volt ebben az időszakban. belekerültünk egy rossz ritmusba. Ebből már nem tudtunk kijönni, ki kell elemezni a látottakat és fel kell készülni a következő meccsre.

A Falco KC tehát 1-0-ra vezet a párharcban, folytatás kedden Zalaegerszegen 18 órától.