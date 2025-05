Nem szeretik egymást, de vasárnap találkoznak...

Megtörtént az edzőváltás az Újpest FC-nél is, s amint a hét elején írtunk róla, ,már csak négy csapat van a labdarúgó NB I.-ben, amely ebben a szezonban nem cserélt edzőt. Az Újpest a legutóbbi forduló után menesztette Bartosz Grzelakot, utódját a horvát Damir Krznart pedig hétfőn nevezte ki. Krznar játékosként 9 éven át volt a Dinamo Zagreb középpályása, mellyel hatszor bajnoki címet nyert, emellett egyetlen alkalommal pályára léphetett a horvát válogatottban is. Vezetőedzőként Dinamo Zagrebbel 2021-ben megnyerte a horvát bajnokságot és a horvát kupát is. A 2022-23 szezonban a Maribor, 2023-24-ben a Celje vezetőedzője volt, a Celjével pedig meg is nyerte a szlovén bajnokságot, a szezon végeztével viszont távozott. A ZTE FC csapatánál is edzőváltás történt, hiszen ifj. Mihalecz István két meccsen ült a csapat kispadján és két döntetlent ért el.

A ZTE FC játékosa, Dénes Csanád Vilmos lő kapura a legutóbbi, Újpest elleni hazai összecsapáson. Mondjuk, az nem jó emlék, hiszen nyertek a lilák...

Fotó: Szekeres Péter

Mindig esemény az Újpest vendégjátéka

Az Újpest vendégjátéka mindig kiemelt figyelmet kap Zalaegerszegen. A ZTE Aréna hangulata vasárnap délben (hiszen 13 órakor rendezik a mérkőzést) várhatóan forró lesz. A két tábor enyhén szólva sem kedveli egymást, az Újpest viszont most új edzővel érkezik. És abszolút fordított a helyzet a két csapattal kapcsolatban. Mármint, ami az edzőket illeti. Újpesten a szurkolók alig várták, hogy Bartosz Grzelakot elmozdítsák a kispadról. Az Újpest nem szerepel jól, jelenleg 7. a bajnokságban 36 ponttal, pocsék tavaszt fut, így már korábban is tüntettek a svéd edző ellen a lilák drukkerei. Ezzel szemben a ZTE FC szurkolói kifejezetten sérelmezték, hogy Márton Gábortól pár hete elköszönt a klub vezetése, holott a ZTE FC közvetlenül is részese volt már akkor is a kiesési harcnak. Igaz, egy alkalommal sem állt kieső helyen.

Krznar tudja már mit akar játszatni

Vasárnap két olyan csapat találkozik, amely egészen már szempontból lesz motivált. Az Újpest FC játékosai minden bizonnyal bizonyítani szeretnének az új edzővel. Damir Krznar pedig már tudja is, mit akart játszatni együttesével.

- Igyekeztem direkt támadójátékot erőltetni. Mindezt magas intenzitással. Ebből arra következtetek, hogy megvan a potenciál a csapat támadójátékában, a játékoskapcsolatokban. Nincs nálam varázspálca, így ez nem azt jelenti, hogy nem fog akadozni a gépezet, hosszú, kemény időszak előtt állunk, mégis, ezután az első találkozás után nagyon pozitív vagyok. A labdabirtoklásra törekszem, az a filozófiám, hogy ameddig mi kontrollálunk, nem történhet baj - nyilatkozta a horvát szakember a klub honlapjának az első edzések után.