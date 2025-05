Higgadtnak kell maradni és lőni kell! - ez lenne a ZTE FC vasárnapi receptje az Újpest ellen

Nem illik mások ellen szurkolni, de nem vagyunk benne biztosak, hogy pénteken este túl sokan szorítottak volna az egerszegi hívek közül a Fehérvár FC-nek... A labdarúgó NB I. 31. fordulójának nyitómérkőzésén a lendületben lévő ETO FC Győr 1-0-ra nyert a fehérváriak ellen, akik így nem tudtak pontot szerezni. Maradt 31 pontjuk, ugyanannyi, mint a ZTE FC-nek és a kiesési fenyegetettsége semmivel sem csökkent Tímár Krisztián együttesének, sőt. Már csak két "dobásuk" maradt, hogy elkerüljék mindezt, a ZTE FC csapatának pedig megmaradt még három...

A ZTE FC középpályása, Mim Gergely is sérüléssel bajlódik. Jó lenne vasárnap, ha ő is rendelkezésre állna.

Fotó: Szekeres Péter

Sérülések okoznak gondot az Újpest ellen

Ebből az első esély vasárnap jön el 13 órától az Újpest FC ellen. A ZTE FC csapatának két hazai mérkőzése következik, hiszen jövő szombaton a Győr érkezik. Az Újpest edzőt váltott, evvel kapcsolatban nincs kétely, hogy a horvát Damir Krznar érkezése biztosan új impulzust ad majd a gödörben lévő Megyeri útiaknak. Ezzel a ZTE FC vezetőedzője, ifj. Mihalecz István is tisztában van.

- Minden edzőváltás hogy frissességet egy csapat életében - állapította meg a zalaiak szakvezetője, arra a felvetésünkre, hogy mennyire keverte meg a kártyákat az újpesti edzőváltás, mennyiben kellett más szempontokat is figyelembe venni a vasárnapi mérkőzésre való felkészülés során. - Az Újpest játékát elemeztük, de ez nem lehet mérvadó, hiszen biztosan egy agresszívebb csapat érkezik, mint amit korábban láttunk tőlük. Az is érdekes lehet, hogy az új edző milyen játékrendszert vezet be és biztosak vagyok benne, hogy ebbe is belenyúl. Az fontos lesz, hogy erre az első tíz-tizenöt percben tudjunk reagálni. A heti munka alapvetően jól ment, a gondot néhány alapember sérülése okoz. Mim Gergely és a legutóbb rúgást kapott Bojan Sankovic játéka egyelőre bizonytalan.

A hajrá kellős közepén a kiesési harcban is már csak a megszerzett pontok számítanak. A ZTE FC-nek a győzelem jelentene ha nem is megnyugvást, de mindenképpen nagyobb biztonságérzetet az utolsó két fordulóra a kiesés elleni harc során. Kapkodni nem lehet és nem is szabad, ezt az egerszegi vezetőedző is elismerte.