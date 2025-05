Nem bekkelni meg Diósgyőrbe a ZTE FC, mert a vonal felett akar maradni

Nem jött össze a győzelem a Kecskemét ellen a legutóbbi fordulóban az új edzővel sem, de ifj. Mihalecz István számára most már annyival könnyebb a helyzete, hogy plusz egy hetet dolgozhatott együtt a ZTE FC keretével. A helyzet nem egyszerű.

A ZTE FC játékosa, Krajcsovics Ábel fedezi a labdát. a fiatal labdarúgó egy hete a Kecskemét ellen kifejezetten jó dolgokat mutatott, csak azon múlt, hogy nem talált kapuba, mert a KTE hálóőre mindent kivédett, ami aznap kapura ment...

Fotó: Pezzetta Umberto

A ZTE FC túltette már magát a hazai ikszen

Az egerszegiek négy másik csapat társaságában harcolnak a bent maradásért, és ebből a szempontból is rendkívül nehéz erőpróba vár vasárnap a csapatra. Ilyenkor már nagy dolgokat nem lehet elsütni, legfőképp mellébeszélni sem lehet, de nem is akarta senki ezt tenni. A szombati elutazás előtt beszéltünk még ifj. Mihalecz István vezetőedzővel, és elsősorban arról érdeklődtünk nála, miként zajlott a heti munka.

- Apróbb sérülések akadnak a keretben, de csütörtöktől már mindenki együtt edzett a csapattal – válaszolta a szakvezető. – Egyedül Mim Gergelynek van még panasza, de mi úgy számolunk vele, hogy ő is ott lesz a keretben Diósgyőrben. A múltkori Kecskemét elleni döntetlen után érthető, hogy volt bennünk csalódottság, viszont az egy pont is pont, ami a végén akár még sokat érhet. A legfontosabb, hogy a srácok hozzáállása abszolút pozitív a folytatáshoz.

Támadni fognak, nem bekkelni

A DVTK együttesét nem fenyegeti hasonló veszély, mint a ZTE FC-t. A diósgyőriek akár még javíthatnak is a jelenlegi 6. pozíciójukon, és mint olvashattuk, vannak is ilyen ambícióik. Rátérve a DVTK elleni találkozóra, természetesen az egerszegi vezetőedzőt arról is kérdeztük, mi jelente sikert vasárnap számukra a DVTK stadionjában.

- Az ellenfél az egyéni képességek terén jól áll, megvan a sebessége csapatuknak, és beadások, illetve pontrúgások után sok gólt szereztek eddig – állapította meg ifj. Mihalecz István. – Ugyanakkor odahaza ők is hullámzó hazai mérleggel bírnak. Meg kell érezni azokat a szituációkat, amelyekből eredményesek lehetünk. Futballozni kell a győzelemért, úgyhogy nem bekkelni megyünk Diósgyőrbe! A következő két hazai találkozónkat úgy szeretnénk várni, hogy továbbra is a vonal felett vagyunk.

Anderson Esiti már teljes értékű harcos, és a zalaiak szakvezetője azt még elmondta, hogy nigériai játékos rutinjára számít a hátra lévő mérkőzéseken.