A ZTE FC majdnem kivégezte magát, de maradt a vonal felett

Szombaton estére a vonal alá került a ZTE FC, ugyanis a labdarúgó NB I 30. fordulójában a DVSC szerzett egy pontot az MTK ellen, így pontszámban beérte a zalaiakat, és jobb mutatóinak köszönhetően elé is került. A ZTE FC viszont vasárnap lépett pályára a DVTK vendégeként és a saját kezében volt a sorsa, hogy visszaelőzzön...

Várkonyi Bence, a ZTE FC védője tisztáz a diósgyőri Rudi Pozeg-Vancas elől. Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport

DVTK-ZTE FC 1-1 (0-0)

Diósgyőr, 4632 néző. Jv.: Erdős (Tóth II., Szalai).

DVTK: Odyntsov - Szakos (Sanicanin, 82.), Chorbadzynski, Lund, Gera - Holdampf, Vallejo - Acolatse (Bekő, 76.), Skribek (Rakonjac, 46.), Pozeg-Vancas - Edomwony (Klimovich, 82.). Vezetőedző: Valdas Dambrauskas.

ZTE FC: Gundel-Takács - Szendrei, Várkonyi, Evangelou, Csóka - Sankovic (Esiti, 54.) - Dénes Cs.(Krajcsovics, 64.), Csonka (Almási, 64.), Bakti (Ipalibo, 64.), Kiss B. - Croizet (Sajbán, 86.). Vezetőedző: ifj. Mihalecz István.

Gólszerzők: Rakonjac (57.), Ipalibo (80.).

Sárga lap: Holdampf (74.), illetve Esiti (72.), Krajcsovics (90.)

Három csapatnak is 30 pontja lett vasárnapra a 9-10-11. helyeken az NB I-ben, közülük a ZTE FC és a Nyíregyháza is vasárnap lépett pályára. A ZTE FC a DVTK otthonában szerepelt és a bennmaradás szempontjából fontos meccs várt rá. A kiesés elkerülése érdekében ez megint egy sorsdöntő csatának ígérkezett, bár megjegyezzük, a DVTK ebben a tekintetben csak "kívülálló" lehetett, hiszen semmiféle veszély nem fenyegeti.

Gyenge első félidő

Támadás! A ZTE FC vezetőedzője megígérte beharangozónkban is, hogy csapata nem fog bekkelni Diósgyőrben. Nem is tette, azonban azt is el kell mondani, hogy egyik csapat sem tette igazán próbára a másik védelmét, nemhogy a kapusát. Valamivel a DVTK játéka volt pontosabb, a ZTE FC hosszú indításai pedig rendre célt tévesztettek. Később viszont az egerszegiek jó támadásokat vezettek, amikor a labdát a földön próbálták megjátszani és összességében veszélyesebb is lett a kék-fehérek játéka. A gond a lövésekkel volt, ugyanis a kapu előterében mintha egymásra vártak volna a zalai játékosok, senki sem vállalkozott, sokszor egymásnak tologatták a labdát... Pedig tényleg többet támadott a ZTE FC, a szögletek számában is jobban állt a hazaiaknál. A DVTK kontrákra hagyatkozott. Felejthető volt ez a félidő mindkét csapat részéről.