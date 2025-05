Egyéni csúcsok, biztató eredmények a Zalaszám-ZAC fiataljaitól

Győrben az U14-U15-U16 korosztályok képviselői versenyeztek a területi ligaverseny keretében. A Zalaszám-ZAC fiataljai a múltkori hazai idénynyitó után a kisalföldi városban is számos egyéni rekordot értek el, ami biztató a szezon további részére. Minthogy fiatalokról van szó, több, a megszokottól eltérő versenyszám is szerepel ezeken a viadalokon az életkori sajátosságokat figyelembe véve, így van ötösugrás, sípoló rakéta hajítás, vagy éppen 4x75 méteres váltófutás is.

A Zalaszám-ZAC két legredményesebb versenyzője, balról Pap Luca és Bella Mátyás.

Fotó: ZH

A Zalaszám-ZAC fiataljainak eredményei

U14. Leányok. 80 m: 2. Verő Rita 10,69, 5. Németh Lujza 11,00. 4x75 m: 2. Zalaszám-ZAC (Boncz Karolina-Bella Kata-Verő Rita-Németh Lujza) 40,09. 200 m gát: 2. Bella Kata 32,92. 2000 m: 4. Barabás-Bár Ajna 7:41,64. Ötösugrás: 7. Verő Rita 13,60 Fiúk. Sípoló rakéta hajítás: 4. Andó Miklós 33,00, 7. Horváth Gergő 30,60. 4x75 m: 6. Zalaszám-ZAC (Andó Miklós-Pap Csongor- Ferincz Vince-Virág Vince) 42,83. 600 m: 8. Pap Csongor 1:50,30. 200 m gát: 8. Virág Vince 35,97.

U15. Leányok. 100 m: 2. Pap Luca 12,84, 6. Kiss Hanna 13,35. Gerelyhajítás: 2. Pap Luca 38,19. Ötösugrás: 1. Pap Luca 16,85. 80 m gát: 1. Pap Luca 11,91. Távolugrás: 1. Pap Luca 545. Fiúk. 100 m: 7. Szabó Mihály 13,12. 100 m gát: 2. Szabó Mihály 16,25. Sípoló rakéta hajítás: 2. Oravecz Gergő 49,50. 300 m gát: 4. Szabó Mihály 48,29. 1500 m: 1. Gyenese Mátyás 4:43,26. 800 m: 1. Gyenese Mátyás 2:17,11. Távolugrás: 5. Szabó Mihály 4,93.

U16. Lányok. 100 m: 8. Kósa Kira 13,68. 80 m gát: 3. Gerencsér Vivien 12,39. 3000 m: 4. Barabás-Bár Zselyke 11:58,32. 1500 m: 1. Barabás-Bár Zselyke 5:17,61. Ötösugrás: 1. Gerencsér Vivien 16,25. Távolugrás: 1. Gerencsér Vivien 495, 5. Kósa Kira 463. 4x100 m: 2. Zalaszám-ZAC (Kiss Hanna-Pap Luca-Kámán Boglárka Kata-Gerencsér Vivien) 50,67. Fiúk. 100 m: 4. Kóbor Sámuel 12,33. 300 m: 2. Kóbor Sámuel 38,46. 1500 m: 1. Németh Dániel 4:20,71, 2. Németh Balázs 4:25,96. 800 m: 2. Németh Balázs 2:08,36. 3000 m: 1. Németh Dániel 9:28,83. Távolugrás: 1. Bella Mátyás 6,32. Ötösugrás: 1. Bella Mátyás 19,05. Magasugrás: 1. Bella Mátyás 171. Sípoló rakéta hajítás: 2. Bella Mátyás 49,68.