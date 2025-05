Mentő is járt a kupameccsen – a Szepetnek történelmi sikere

A labdarúgó Zala Vármegyei Kupa két elődöntőjét Teskándon és Szepetneken rendezték. Mindkét helyszínen izgalmas és olyakor parázs csata alakult ki a csapatok között, Szepetneken például egy szerencsétlen sérülés miatt még a mentő is megfordult.

A Zala Vármegyei Kupa teskándi találkozójának egyik izgalmas jelenete. Végül a kék szerelésben futballozó Teskánd jutott be a fináléba a tavalyi döntős Zalalövő ellenében.

Fotó: Pezzetta Umberto

A végén dőlt el

Teskándon a hazaiak a tavalyi döntős Zalalövő együttesét fogadták. A hazai 2-0-s siker könnyű győzelmet sejtet, pedig nem volt az. A Technoroll Teskánd kezdett jobban, helyzetei voltak, de utána kiegyenlített lett a mérkőzés., Az első gól büntetőből született meg még a szünet előtt, majd a második félidő elején a Zalalövő kezdeményezett többet, és veszélyesebb volt ekkor a játéka. Küzdelmes, harcos meccs volt, ami csak a 88. percben dőlt el, amikor a Teskánd megszerezte a második találatát is. A Technoroll Teskánd nem először jutott a döntőbe, sőt, 2022-ben meg is nyerte a megyei kupasorozatot.

Mentő vitte el a játékost, izgalmas párharc Szepetneken

A másik ágon, Szepetneken nem mondhatni, hogy "sima" meccs lett volna. A Zala Vármegyei Kupa védője, a Zalaszentgrót nagyon szerette volna, ha sorozatban negyedszer is ott lehet a fináléban, hiszen az előző három kiírásban valamennyiszer eljutott a ZTE Arénába. A Szepetnek már a találkozó elején vezetéshez jutott, majd egy sajnálatos sérülés miatt állt a játék. A hazaiak futballistája, Kocsis József olyan rosszul érkezett egy felugrás után a földre, hogy elszakadt a bokaszalagja. Tíz percig állt a játék, a sérült futballistához pedig mentőt hívtak, és kórházba kellett szállítani. A Szepetnek még a szünet előtt növelte előnyét a kemény összecsapásokat is hozó, feszült mérkőzésen. A Zalaszentgrót mindent elkövetett azért, hogy beérje a hazaiakat, szépített is, de újabb gólt nem tudott szerezni.

Történelmi siker - tudja mit jelent ez Nagy Tamás is

A Szepetnek együttese ezzel a sikerrel egyben történelmet is írt, hiszen még soha nem jutott be csapatuk a vármegyei kupa döntőjébe. Játékos-edzője, Nagy Tamás viszont pontosan tudja, milyen érzés a ZTE Arénában játszani.

- Nagyon örülünk ennek a sikernek, történelmi tett ez a csapat részéről - mondta el a találkozó után Nagy Tamás. - Az pedig, hogy mit jelent, én is megtapasztalhattam már, ugyanis annak idején még az NTE 1866 csapatával mi is bejutottunk a döntőbe, és éppen a Zalaszentgróttal csatáztunk a kupáért. Különösen nagy élmény volt, hiszen a hosszabbításban, a 110. percben az én találatommal nyertünk végül 2-1-re.