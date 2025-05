Kupaszerda Zalában: ki léphet pályára a ZTE Arénában?

Egy dolog viszont eldőlt. Május 21-én rendezik meg a Zala Vármegyei Kupa döntőjét, és ismét a ZTE Aréna lesz a helyszín - tudtuk meg Szekeres Szabolcstól, az MLSZ Zala Vármegyei Igazgatóság igazgatójától. A kérdés viszont az, hogy mely csapatok lesznek majd azok, melyek pályára léphetnek Zala legnagyobb stadionjában. Szerdán két mérkőzést rendeznek - nevezzük így - a felső ágon, illetve kettők az alsó ágon. A megkülönböztetés indokolt, hiszen a négy elődöntős csapat már biztosan résztvevője lesz az MOL Magyar Kupa augusztusban rajtoló országos táblájának, de a maradék egy kiadó helyre még négy együttes pályázik.

A fehér mezes Szepetnek együttesének is megvan az esélye bejutni még a Zala Vármegyei Kupa döntőjébe, ám ehhez szerdán a címvédő Zalaszentgrót legyőzésén vezethet az út a ZTE Arénába.

Fotó: Szakony Attila

Megismétlődik a tavalyi finálé?

Nézzük az elődöntőket. A Technoroll Teskánd - Zalalövő találkozón az utóbbi hetekben mutatott formák alapján a teskándiak számítanak esélyesnek. A Zalalövő pedig, az egyik tavalyi döntős viszont nem tett le arról, hogy ismét a ZTE Arénában szerepeljen. Ugyanez a célja a Teskándnak is, de ez egy elődöntőben természetes már. A másik ágon a Szepetnek a Zalaszentgrótot fogadja. Ez az összecsapás szintén rendkívül izgalmasnak ígérkezik. A Szepetnek még soha nem jutott be a megyei kupadöntőbe, a Zalaszentgrót viszont nem is titkoltan úgy vágott neki a 2024-2025. évi szezonnak, hogy számára a Zala Vármegyei Kupa megnyerése ismét a célja, amit védőként tűzött ki maga elé. Tavaly a Zalaszentgrót és a Zalalövő vívta a döntőt, amin 1-1-es döntetlen született, büntetőkkel (3-0) a grótiak emelhették magasba a trófeát.

Az alsó ágon a Németfalu-Gyenesdiás és a Böde -Csesztreg találkozókon az a tét, hogy a két győztes mérkőzhet meg ugyancsak május 21-én az MK főtáblára kerülésért.

Zala Vármegyei Kupa, a szerdai program