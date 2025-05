Barátok közt Csesztregen - tiszta vizet öntött a pohárba Tamás Tamás

Ez a Zala vármegyei I. osztály 22. fordulójában rangadónak számít, lévén, hogy a vármegyei I. osztályban a második Csesztreg fogadja a harmadik Technoroll Teskándot, és csak két pont a különbség a két csapat között. Vagyis, vendégsiker esetén "előzés" jöhet...

A képen kékben a Csesztreg együttese, amely a Zala vármegyei I. osztályban rangadóra készül szombaton, amikor a Technoroll Teskándot fogadja.

Fotó: Pezzetta Umberto

Két hete a Zala Vármegyei Kupában ugyanez volt a párosítás, akkor a Teskánd 6-1-re nyert Csesztregen, ezzel bejutott az elődöntőbe. Ám, mi a helyzet most? A két szakvezető, Tamás Tamás és Kovács Imre köztudottan jó és baráti viszonyt ápol, ám mint a példa is mutatja, a pályán nincs barátság, csak rivalizálás.

- Nem dönti el a második helyezés sorsát ez a találkozó, ugyanis a Csesztregnek jobb a sorsolása a miénknél - kezdte esélylatolgatását Kovács Imre, a Technoroll Teskánd szakvezetője arra a felvetésünkre, hogy az ezüstérem sorsa is eldőlhet ezen az összecsapáson. - Ha szombaton mi nyernénk, nekünk még kemény ellenfeleink lesznek, hiszen a ZTE FC II. és a Hévíz is hátra van még. Ugyanakkor azért fontos mérkőzés jön, mert ha győzni tudnánk, akkor versenyben tudnánk maradni a dobogós helyezésért. A három héttel ezelőtti kupameccsből nem szabad kiindulni, az egy ilyen nap volt. Ekkora különbség nincs a két együttes között se ide, se oda. Azt el kell felejteni, ugyanis szombaton más meccs kezdődik, és szerintem az dönt majd, hogy melyikünk fog ki jobb napot.

A házigazda Csesztregnek voltak gondjai, de a legutóbbi két fordulóban újra győztes útra tért. Sőt, egy hete a Szepetnek otthonában nyert 6-2-re Tamás Tamás együttese, ami komoly fegyvertény volt, hiszen egy dobogóra pályázó együttes otthonából hozták el a pontokat.

- A gondjaink most sem kisebbek, de a csapat mindent megtesz, hogy túljussunk ezeken. A Szepetnek elleni győzelem pedig nagyon fontos volt - állapította Meg Tamás Tamás, a Csesztreg szakvezetője. - Most is egy jó csapat lesz az ellenfelünk, és a kupameccsre visszatérve: akkor talán még mélyebben voltunk, mint most. Ez a meccs most a dobogóról szól, aki jobban jön ki belőle, az már most érmesnek érezheti magát. Csapatkapitányunk, Nagy Norbi sajnos továbbra is sérült, rá ebben a szezonban már nem számíthatunk, de a többiek sikerre éhesen várják a rangadót.