"Láthatatlan" sportprogramok, melyek nagyon is valósak

A szakmai elismerés sem maradt el

A Magyar Szabadidősport Szövetség a decemberi közgyűlésen Kámán Ferenc alelnököt a Lakosság Sportjáért-díjban részesítette, s ugyan a szövetség csak egyéni díjakat adott ki, de az önkéntesek és szervezetben egyéb már érdemi munkát végzők is nagyban segítik a munkát. A ZAMESZ-ben Bella Attila, Csonka Andrea, Fehér Ferenc és Hunyadi Szilvia is sokat tesz a szabadidősport sportprogramok szervezéséért és megrendezéséért. Céljuk továbbra is a lakosság egészségének megőrzése érdekében a sportolási lehetőségek kínálata, rendezvényekkel illetve optimális esetben rendszeres testmozgás biztosításával, Zala vármegye egész területén.