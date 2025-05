Telt ház lesz a Kanizsa Arénában, fél óra alatt elkapkodták a belépőket

- A célunk az Európa-bajnoki részvétel, valamint a csoportelsőség bebiztosítása, és nem is állunk rosszul, hiszen egy újabb győzelemmel teljesíthetjük a tervet – nyilatkozta Chema Rodriguez, a magyra férki kézilabda-válogatott szövetségi kapitánya a minapi kerethirdetés után. .– Néhány sérülés is nehezíti a dolgunkat, Bodó Richárd kapcsán pedig a játékossal egyeztetve úgy döntöttem, hogy ezúttal pihenőt kap. A tervek szerint ott lett volna a keretben Győri Mátyás és Karai Miklós is, ők sajnos térdsérülés miatt nem lehetnek velünk ezúttal, Krakovszki Zsolt pedig izomsérülése miatt marad távol.

Bánhidi Bence, a magyar kézilabda-válogatott játékosa dob kapura a 2023. januárjában rendezett szlovénok elleni kanizsai találkozón, ahol mint látszik, megteltek akkor is a lelátók.

Fotó: Szakony Attila

Az élről várjuk a folytatást

Bodó Richárd és Rodríguez Álvarez Pedro nélkül, viszont Pergel Andrejjel készül a szlovák és finn válogatott elleni Európa-bajnoki selejtezőkre a magyar férfi kézilabda-válogatott. A magyarok - akik hét ponttal vezetik a csoportot az ötpontos montenegróiak előtt - május 7-én Galgócon a szlovákok vendégei lesznek, majd négy nappal később a zárófordulóban, május 11-én Nagykanizsán fogadják a finneket. A finnek négy pontot gyűjtöttek eddig, a szlovákok pont nélkül állnak.

A csoportokból az első és második, valamint a négy legjobb harmadik helyezett biztosítja majd helyét az Európa-bajnokságon.

Elkapkodták a jegyeket

Ami a zalai helyszínt illeti, már nem lehet jegyet venni a május 11-én 18 órakor kezdődő találkozóra, Minden jegy elkelt a Finnország elleni találkozóra, a hírek szerint fél óra alatt kapkodták el az online térben a belépőket. Ezt erősítette meg lapunknak a Kanizsa Aréna operatív vezetője, Radics Balázs is, aki elmondta, hogy háromezer néző foglal majd helyet a lelátókon. Aki annyit még elmondott, hogy május 11-én 16 órakor nyitnak majd a létesítmény kapui és arra kérik a drukkereket, hogy időben érkezzenek majd a helyszínre.

Az, hogy mennyi kanizsai és zalai kézilabda rajongó jutott jegyhez, ezt nehéz lenne megtippelni. Magyarország kézilabda-válogatottjainak - úgy a nőknek, minta férfiaknak - idehaza masszív szurkolótábora van, így nagy valószínűséggel a többség az ország különböző részéből érkezik majd vasárnap Nagykanizsára.