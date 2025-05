Idegenben szerezte meg első idei sikerét a Miklósfa

Kertigepvilag.hu-Böde–Óhíd 3–1 (1–1)

Böde. Jv.: Földszin A.

Böde: Szente – Bodó (Turi), Horváth Sz., Flander (Odonics), Németh B., Sebők, Erdélyi, Kiss M., Németh R. (Banitz), Csóka (Éder), Sluka. Edző: Szente Gábor.

Óhíd: Nagy Is. – Nagy A., Kiss G., Párizs, Nagy Im., Varga B., Sebestyén, Hegedűs (Miklósovics), Kasper, Horváth D. (Major), Varga J. Edző: Kiss József.

A hazaiak léptek fel támadólag, de a vendégek remekül megszervezték a védelmüket, sőt egy ellentámadásból meg is szerezték a vezetést, melyet Sluka Marián egy remek szabadrúgás góllal kiegyenlített. A második félidő is enyhe hazai fölénnyel indult, de a lehetőségek kimaradtak. A mérkőzés végén azonban a rutin döntött, Odonics Péter és Sluka Marián lezárták a találkozót.

Gólszerzők: Sluka (2), Odonics, ill. Nagy Im.

Jók: Sluka, Odonics, Szente, ill. mindenki.

Nagylengyel–Miklósfa 2–4 (1–3)

Nagylengyel. Jv.: Lebár D.

Nagylengyel: Szalay L. – Babati, Mentes (Illés), Vinkó, Déri (Farkas A.), Szalai B., Halász, Völler, Kocsis, Dávid, Izsán (Lévai). Edző: Lukács László.

Miklósfa: Németh T. – Kocsis, Szollár, Bogdán, Mona, Tóth Zs., Horváth Zs., Büki, Déri, Horváth M., Pókec. Edző: Bolla József.

Mindkét csapat sok helyzetet alakított ki, amelyeket a vendégek használtak ki jobban.

Gólszerzők: Vinkó (2, mindkettőt 11-esből), ill. Horváth M. (2), Déri, Mona.

Jók: Vinkó, Kocsis, ill. az egész csapat.

U19: Nagylengyel–Miklósfa 4–5.

Zalaszentiván–ZNET-Telekom Becsehely 0–4 (0–1)

Zalaszentiván. Jv.: Varga P.

Zalaszentiván: Ihász – Koronczi, Szabó D., Szabó S., Rinkó, Peti, Pámel, Bogdán (Németh B.), Kiss B. (Hári), Németh A., Thuróczi. Játékos-edző: Kovács Tamás.

Becsehely: Salamon (Iványi) – Májer S., Nemes, Matyók, Bódi (Májer M.), Szakony (Horváth F.), Horváth G. (Horváth M.), Födő (Török), Molnár M., Kovács Gy., Balassa. Játékos-edző: Kovács György.

Megérdemelten nyert a bajnokesélyes vendégcsapat a jól küzdő hazaiak ellen.

Gólszerzők: Kovács Gy. (2), Matyók, Májer S. (11-esből).

Jók: az egész csapat, ill. Salamon, Májer S., Matyók.

U19: Zalaszentiván–Becsehely 2–0.