Kisütött a nap és kiszakadt a gólzsák az Olajbányász-pályán

Eljött a labdarúgó NB III. Délnyugati csoport 27. fordulója is, melyben az FC Nagykanizsa hazai pályán arra készült, hogy megszerezze idénybeli 21. győzelmét is a hátsó régióban tanyázó székesfehérvári FC Főnix ellen.

Az FC Nagykanizsa házi gólkirálya, János Norbert is duplázott.

Fotó: Szakony Attila

FC Nagykanizsa - FC Főnix 7-0 (1-0)

Nagykanizsa, Olajbányász-pálya, 250 néző. Jv.: Juhász.

FC Nagykanizsa: Verpecz - Kovalovszki, Vékony, László D. - Vuk, Terbe (Szökrönyös, 76.), Godzsajev, Medgyesi (Kovács T., 76.), Szabó B. - Nagy K., János N. Vezetőedző: Gabala Krisztián.

Gólszerzők: János N. (27., 67.), Medgyesi (60., 69.), Nagy K. (63., 73., 79.)

Egy gól, de ez csak "altatás" volt...

A bajnoki cím szempontjából is fontos fordulót jelentett a mostani. Az FC Nagykanizsa 5 pontos előnnyel várta ezt a fordulót, de például a második Iváncsa rangadót vívott a PMFC-vel, a harmadik FTC II. pedig a negyedik Kaposvár vendége volt. A papírforma egyértelmű hazai siker ígért és a dél-zalaiaknak volt is két hatalmas lehetősége, de ezek kimaradtak, hiszen a Főnix kapusa kétszer is nagy bravúrral védett. Megérkezett az eső is a félidő közepére, ami csúszóssá tette a játékteret. A gólig a 27. percig kellett várni, amikor Terbe centerezése után János N. az ötösről lőtt a léc alá, 1-0. Alakult tehát az újabb győzelem, hiszen Gabala Krisztián együttese abszolút kézben tartotta a találkozót. A vendégeket egyszer a felső léc is megmentette az újabb góltól, de ezen kívül is volt még több alaklom arra, hogy növelje az előnyét az FCN.

Az FC Nagykanizsa beindult

A második félidőre elvonultak az esőfelhők, kisütött a nap és kiszakad a kanizsai gólzsák... A 60. percben Medgyesi átlövése talált utat a kapuba, majd Nagy K., János N. és újra Medgyesi volt a gólszerző, így már 5-0-ra vezetett az FC Nagykanizsa. Itt már el lehetett könyvelni az újabb kanizsai győzelmet, amivel tovább erősítette vezető pozícióját a dél-zalai együttes. És még nem volt vége!

Nagy Krisztián triplázott

A 73. percben Nagy K. 28 méterről hatalmas gólt lőtt, ezzel ő is duplázott, így már hárman álltak a táblán két-két találattal, 6-0. Nagy Krisztián közelről is betalált ő már triplázott (7-0). Ez lett a végeredmény is, az FC Nagykanizsa ismét tett egy hatalmas lépést a bajnoki címe felé. A következő fordulóban, május 11-én 11.00 órakor az FTC II. vendége lesz Gabala Krisztián együttese, ahol már matematikailag is bebiztosíthatja bajnoki címét az NB III. Délmyugati csoportban.