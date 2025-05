Bejön az edzőváltás? Még három meccs az élet...

Igen, vannak a statisztikák és van a valóság... Nemrég jelent meg egy összesítés, hogy a világban mely bajnokságokban a leggyakoribban az edzőváltások, s ebből a szempontból Magyarország, ha minden igaz, a rangsor 30-40. helye között állt. Jelenleg már csak 4 csapat van az NB I.-ben, amelynél nem változtattak a 2024-2025. évi bajnokságban (Puskás FC, Paks, ETO FC Győr, MTK), a többi nyolcnál már igen. Ebből a szempontból a csúcstartó a DVSC együttese, hiszen már a harmadik edző (Srdjan Blagojevic, Máté Csaba, Nestor El Maestro) ül a kispadon, de ha ideszámoljuk a mindenkori beugró Dombi Tibort is, akkor az inkább négy. A ZTE FC-nél két hete jött a váltás, amikor Márton Gábor helyett ifj. Mihalecz István ült a kispadra, a legfrissebb pedig az Újpest esete: Bartosz Grzelakot még szombaton menesztették, hétfőtől pedig a horvát Damir Krznar irányít a Megyeri úton...

Az edzőváltás mindig nagy rizikót hordoz magában. Nincs könnyű helyzetben ifj. Mihalecz István sem, hiszen az azonnali megoldást várják tőle is és azoktól a kollégáitól, akik szezon közben, pláne a hajrában ültek le a kispadra. Vasárnap is egy új edzővel érkező csapat jön: az Újpest...

Fotó: Szekeres Péter

Egy edzőváltás, ami a ZTE FC-nek nem jött jól...

Ez utóbbi most a ZTE FC szempontjából is fontos váltás. Az Újpest tényleg csak vergődött, tavasszal egy győzelem, hat döntetlen és hat vereség a mérlege. Csoda, hogy eddig kitartottak Grzelak mellett. Talán még maradhatott volna... Nem tudni ugyanis, hogy az új edző érkezése mit vált ki az Újpest labdarúgóiból, képes lesz-e a horvát szakvezető azonnal új impulzust adni a társaságnak. Mindenesetre a ZTE FC szakmai stábjának erre is fel kell készülnie, hiszen egy edzőváltás elsülhet jól és rosszul is. Vasárnap a ZTE Arénában ez is kiderül.

Vasárnap kemény dió vár a ZTE FC csapatára

A ZTE FC esetében egyelőre két döntetlent játszott a csapat ifj. Mihalecz István irányításával. Legutóbb meglehetett volna győzelem is, hiszen egy nagyon gyenge DVTK ellen jobban, több helyzetet kidolgozva futballozott az egerszegi alakulat, de a végén a pontszerzésnek is örülni kellett. A DVTK továbbra is a februárig irányító Vladimir Radenkovic "érából" él, hiszen 22 forduló alatt volt 31 pontja, majd jött a litván Valdas Dambrauskas, akivel 9 forduló alatt 10 pontot gyűjtöttek. A ZTE FC a vasárnap szerzett ponttal továbbra is a vonal felett van, de most már nagyon kellene egy siker. Az Újpest tehát új edzővel érkezik, és ez újabb bizonytalansági faktor... Ifj. Mihalecz István azt nyilatkozta a diósgyőri 1-1 után, hogy ő is tanult a csapattól, például azt: érdemes elgondolkodni azon, hogy végre igazi centert szerepeltessen, vagy az eddig megszokott neveket. Alighanem arra gondolt, hogy a télen igazolt Almási Lászlóval kellene kezdeni elöl, hiszen így Yohan Croizet eredeti posztján, a középpályán futballozhatna. Mindenesetre három meccs van hátra a bajnokságból, most elkezdeni kísérletezni kockázatos, de akár be is jöhet.