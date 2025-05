Babati Benjamin a román élvonalba jutott csapatával és szurkol a Zetének, hogy bennmaradjon

Hamarosan idehaza is láthatjuk Babati Benjamint és az FC Csíkszeredát. No nem élőben, hanem a televízió képernyőjén keresztül, hiszen az M4 Sport hétfőn (14.30) a Metaloglobus elleni találkozójukat élőben közvetíti. Mi a szerdai, Steaua elleni 0-0-t hozó találkozójuk után beszéltünk Babati Benjaminnal. Rég nem hallottunk felőle, illetve annyit tudtunk, hogy 2023 augusztusa óta a román 2. ligában az FC Csíkszereda játékosa.

Az egyik legutóbbi találkozójukon Babati Benjamin (balról) az FC Csíkszereda együttesében.

Fotó: FC Csíkszereda

Mezőkövesden azt mondták rá, alacsony...

sokkal többet kapott Csíkszeredában, mint azt előzetesen várta

történelmi tett az FC Csíkszereda feljutása az élvonalba, aminek Babati Benjamin is részese

még nem tudja, marad-e, de vonzza a hazatérés, illetve az is, hogy a román élvonalban is játsszon

a ZTE FC-vel nincs sok kapcsolata már, de a szurkolókkal igen

szurkol a ZTE FC-nek, hogy maradjon benn

Babati Benjamin távozása a magyar futballból

Babati Benjamin a ZTE FC saját nevelésű labdarúgója. Tizenhat évesen mutatkozott be a ZTE FC NB II-es együttesében és tíz esztendőn át volt az egerszegiek labdarúgója. Döntő érdemeket szerzett a kék-fehérek 2019-es NB I-es visszajutásában, majd a következő két szezonban a bennmaradásban is. 2022 januárjában váratlanul érkezett a hír, hogy Babati távozik a ZTE FC-től, akkor a szintén NB I-es Mezőkövesdhez igazolt, amely később az NB II-es ETO-nak adta kölcsön,. Az újabb hír vele kapcsolatban az volt: 2023 augusztusában az FC Csíkszereda játékosa lett.

A Steaua elleni meccs után nyilatkozott

Innen folytatódjon a történet, de már vele. Babati Benjaminnal a szerda esti 0-0-val végződött Steaua elleni bukaresti mérkőzésük után hazafele utazva beszéltünk meg egy időpontot, amikor alkalmas lesz a vele való beszélgetéshez. Ami nem is kezdődhetett volna másként, mint azzal: meséljen, mi történt vele azóta, hogy a román bajnokságba igazolt.

– A csíkszeredaiak már korábban is kerestek, hogy szívesen látnának a csapatukban, s amikor újra megtörtént ez, akkor Mezőkövesden voltam – elevenítette fel Babati Benjamin ezt az időszakot. – Nem igazán bántak ott velem úgy, ahogy elvártam volna. Az volt az indok, hogy alacsony vagyok... Tényleg jókor jött az FC Csíkszereda megkeresése, mert ki akartam szakadni abból a közegből, ami az előtte lévő két és fél évben velem történt idehaza. Jól döntöttem, mert többet kaptam, mint vártam. Ez segített abban, hogy elengedjem a korábban velem történteket. Csíkszereda jó harmincezres város, panasz nem lehet a körülményekre, minden van és jó, családias a hangulat a csapat körül. Azóta végig játszom, tavaly is ott voltunk a román második liga rájátszásában. Akkor nem sikerült feljutnunk. Akkor is a play off-ban voltunk, mert itt rájátszás dönt a feljutásról, illetve az élvonalban maradásról. Az első meccsen mindjárt a Dinamo Bukaresttel kerültünk szembe, a meccset bevitték a legnagyobb bukaresti stadionba. A harmincötezer nézőből harmincnégyezerkilencszázötven nem nekünk szurkolt... A mostani bajnokságban viszont nagyon kijött a lépés, ott vagyunk ismét a rájátszásban és az előző fordulóban már úgy alakultak az eredmények, hogy bebiztosítottuk a felkerülésünket. Végigjátszottam a szezont, talán kétszer nem voltam a keretben, akkor is serülés miatt. Van hat gólom és kilenc gólpasszom, de sokszor nem az igazi posztomon játszottam. Többször is jobb vagy bal védő voltam, hiszen mi is az ötvédős rendszerben futballozunk.