A ZTE NKK kezében a továbbjutás esélye (galéria)

A női kosárlabda Amatőr NB I. rájátszás előző körében alulmaradt az NKA II. csapatával szemben a ZTE NKK, amely így a 9-16. helyért zajló csatározásokban folytatta.

A ZTE NKK kispadja nagy figyelemmel kíséri Óházy Julianna akcióját, vajon, mit hoz majd ki ebből? Fotó: Jóna István

ZTE NKK - UNI Győr SZESE 81-61 (15-17, 17-10, 30-12, 19-22)

Zalaegerszeg, 50 néző, Jv.: Csák, Novák.

ZTE NKK: Török, Óházy 18/9, Gombkötő 3/3, Horváth Fru. 15, Jurkó 23/3. Csere: Kiss 14/9, Kocsárdi, Bartáky 6/6, Péterfi, Kovács 2. Vezetőedző: Rózsás Gábor.

ZTE NKK: gyenge kezdés után feltámadás

Az első két negyedben küzdelmes játék alakult ki, a Győr vezetett is, de a ZTE NKK egy 10-2-es sorozattal megfordította az állást. Az igazi áttörés viszont a harmadik negyedben következett be, hiszen szinte állva hagyta ellenfelét Rózsás Gábor együttese. Szinte hiba nélkül játszott a ZTE NKK, ami az eredményben is megmutatkozott (62-39) és nem is maradt kétség afelől, hogy ki nyeri a találkozót. A visszavágó szerdán rendezik Győrben.