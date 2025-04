Három szezon, három elődöntő – ezt mások is szívesen elfogadták volna

A negyedik meccsen már nem hibázott a Zalakerámia ZTE KK kosárlabda együttese és 80-72-re legyőzte a negyeddöntőben a DEAC csapatát, amivel megnyerte a párharcot 3-1-re. Gyakorlatilag "fordított" Matthias Zollner együttese, hiszen pályahátrányból kezdte ezt a sorozatot, de az első idegenbeli mérkőzés megnyerése után már a saját kezében volt a sorsa.

Billy Garrett is sokat tett hozzá a ZTE KK eddigi szerepléséhez, de ez ugyanígy elmondható többekről is.

Fotó: Pezzetta Umberto

Zollner: nagy szó a legjobb négy

Amivel élt a ZTE KK és sorozatban a harmadik szezonban is ott lesz az elődöntőben. Két éve a Sebastijan Krasovec irányította csapat (a szlovén szakvezető jelenleg a koszovói KB Peja csapatának a vezetőedzője és a korábbi ZTE-játékos, Tristan Ikpe is együttesének tagja) jutott be a négy közé, majd tavaly már Matthias Zollner irányított ZTE KK érte el ugyanezt, idén pedig szintén a Zollner vezette gárda jutott el eddig. A német szakvezető a hétfő esti mérkőzés után úgy fogalmazott, hogy a jelenlegi magyar ligában szerinte nagy szó a legjobb négy között lenni. Egyértelműen a mezőny kiegyensúlyozottságára utalt, hiszen a négy közé most az első három csapaton kívül (Falco, Paks, Szolnok), még öten pályáztak. Érdekesség, hogy a három elődöntős egerszegi csapatból csak ketten voltak részesei ennek a sorozatnak mindhárom szezonban, azaz Keller Iván és Szalay Domonkos.

A ZTE KK sorozata

Ahogy tavaly, most is a Falco KC lesz az ellenfél az elődöntőben. A párharc szombaton Szombathelyen kezdődik (május 3.), jövő kedden (május 6.) Zalaegerszegen folytatják, majd pénteken (május 9.) újra Szombathelyen találkoznak. A lehetséges negyedik (május 12.) és ötödik meccs (május 14.) Egerszegen és Szombathelyen lenne. A találkozók 18 órakor kezdődnek, kivéve, ha a televízió közvetítené valamelyiket és ettől eltérő időpontot igényelne. A ZTE KK drukkerei 160 vendégjegyre lesznek jogosultak.