ZTE KK: egy lépésre az elődöntő (galéria)

A ZTE KK óriási győzelmet aratott szombaton a Hajdúság fővárosában, kézben tartotta a mérkőzés minden pillanatát. És amekkora a zalai diadal, ahhoz volt fogható a debreceni betli: a hazaiaktól senki nem érte el a kétszámhjegyű dobott pontot, illetve a VAL-értéket tekintve is csak egy játékos ovlt képes megugrani ezt a szintet. Az első meccsen az egerszegi fölény a statisztikák alapján már-már nyomasztónak volt mondható, a második találkozó előtt pedig az ellenfél reményeit elsősorban talán éppen az táplálhatta, hogy kétszer nem játszhatnak ilyen rosszul.

A labdával William Garrett, aki a második félidőben a ZTE KK igazi vezére volt

Fotó: Pezzetta Umberto

Zalakerámia ZTE KK - DEAC 91-86 (26-24, 22-21, 19-24, 24-17)

Zalakerámia-sportcsarnok, 1250 néző. Jv.: Praksch, Söjtöry, dr. Popgyákunik.

ZTE: Takács Ma. 8, Keller 10/6, Garrett 22/9, Bigellow 11/3, Tóth 10. Csere: Jones 9, McGowens 17/6, Takács Mi., 4. Vezetőedző: Matthias Zollner.

DEAC: Anderson 20/15, Mócsán 2, Drenovac 11, Ostojic 15/3, Williamson 19/6. Csere: Pongó 11/6, Garamvölgyi 2, Kovács Á. 3, Hőgye 3/3. Vezetőedző: Pethő Ákos.

A DEAC alig 2,5 perc alatt meghaladta azt a pontmennyiséget, amit az első meccs nyitó negyedében elért (3. p.: 5-7), ám ez hazai részről bőven belefért még a kezdeti tapogatózásba - főleg miután Keller és Garrett részéről is beesett egy-egy tripla (7. p.: 19-11). A vendégeknél az irányító Anderson három sikeres távolit is dobott az első negyedben, csapata ezekkel tapadt az egerszegiekre, a ZTE pedig Takács Martin dudaszós duplájával nyerte meg a játékrészt. Ez a lendület a második negyed elején is kitartot a Zeténél (12. p.: 32-26), a vendégek viszont gyors időkéréssel jelezték, hogy vannak terveik erre az estére. A ZTE jól védekezett és labdákat szerzett, ám a túloldalon, a dobóhelyzetek kihasználásával akadtak porblémák. A játékvezetőktől apott némi egítséget a DEAC, a sípmesterek három (de legalább két és fél...) véleményes faultot fújtak hazai kosarasok ellen a játékrész közepén, a zaklatott idegek megnyugtatására is indokolt volt ekkor a zalai időkérés (15. p.: 34-33). A koreográfia hasonló maradt a nagyszünetig: a ZTE el-ellépett pár ponttal (40-35), de a DEAC mindannyiszor visszajött (43-42) - a jelek arra mutattak, hogy ez az este minden lesz, csak könnyed nem... Egerszegi időkérés után McGowens 2+1-es akciója, zárta a félidőt, de a két megnyert negyed ellenére hazai előny nem volt megnyugtató.