A védekezés lesz a döntő, véli Matthias Zollner

Múlt szombaton a Zalakerámia ZTE KK alaposan meglepte a DEAC-ot. Ezt nyugodtan ki lehet jelenteni, hiszen a ZTE KK rendkívül magabiztosan, az első pillanattól vezetve, végül 82-54-re győzött és jutott előnyhöz, hogy aztán kedden következzen a második mérkőzés, amely már korántsem volt ennyire sima. Következik a kosárlabda NB I.-ben a rájátszás harmadik meccse, ezúttal Debrecenben.

A ZTE KK játékosa, Billy Garrett (szemben, a labdával) és a DEAC centere, Danilo Ostojic csatázik a labdáért a keddi, egerszegi összecsapáson.

Fotó: Pezzetta Umberto

A ZTE KK már csütörtökön elutazott

A ZTE KK hazai pályán begyűjtötte a második sikert is (91-86), azonban a DEAC komoly ellenállást fejtett ki. Az persze várható volt, hogy egerszegiek nem gyalogolnak csak úgy be az elődöntőbe, viszont a 3-0-ra megvan az esély. Ehhez újra nyerni kellene Debrecenben, ahová már csütörtökön, a délelőtti edzés után elutazott a csapat. Egy héttel korábban is kétnapos volt a debreceni túra, amely végül sikeres lett, és most is az a cél, hogy nyerjenek a kék-fehérek.

Az utolsó hazai szalmaszál

A DEAC csapata az utolsó szalmaszálba kapaszkodhat, hiszen nincs több hibázási lehetősége, ha tovább akarja éltetni továbbjutási reményeit. Pethő Ákos, a hajdúságiak vezetőedzője azt emelte ki, hogy az első mérkőzés kijózanító pofonja után fel tudtak állni ebből. Továbbra is erre építenek a debreceniek, hogy az egerszegieknek mutatott kemény játékukat megismételjék és hozzátéve a hazai pálya előnyét, kicsikarják a győzelmet.

Zollner tudja, mi lehet a siker kulcsa

A másik oldalon Matthias Zollner már a keddi lefújás után arra figyelmeztetett, hogy ez a play off, és mindegy, mennyi az állás, úgy kell készülni a következő összecsapásra, mintha 0-0-ról indulna az újabb meccs.

A ZTE KK most 2-0-ra vezet, és Matthias Zollner az elutazás előtt elmondta, hogy egy nagyon agresszív és még keményebben küzdő ellenfélre számít. A sikerhez szerinte az kell, hogy az első mérkőzésen mutatott védekezést ismételjék meg idegenben, szerencsére mindenki egészséges és harcra kész.