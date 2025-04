A Takács ikrek tudják, hogy mi a keddi feladat

A rájátszás, a play off, mindig egy másik műfaj - ezt elmondta Tóth Ádám, a Zalakerámia ZTE KK csapatkapitánya is, még a párharc megkezdése előtt. A ZTE KK aztán szombaton Debrecenben "robbantott", hiszen nagyon simán győzte le a DEAC együttesét 82-54-re és vette el a pályaelőnyét.

A ZTE KK játékosa, Trey McGowens vesz lendületet Danilo Ostojic és Kyan Anserson között a legutóbbi egerszegi találkozójukon.

Fotó: Bálizs Zsuzsa

A ZTE KK nem hiheti el, hogy már továbbjutott

A Zalakerámia ZTE KK volt a férfi kosárlabda rájátszás negyeddöntő első körében az egyetlen csapat, amely idegenben nyert, és ezt a bravúrt most már kiaknáznák. A pároscsata ugyebár három győzelemig tart, kedden eggyel közelebb juthat ehhez Matthias Zollner együttese. Csakhogy, azzal tisztában kell lennie mindenkinek, hogy a DEAC nem ennyire gyenge csapat, és még veszélyes lehet, ha az egerszegiek egy pillanatra is elhiszik, hogy innentől kezdve már sétagalopp lesz számunkra a legjobb négybe való bemasírozás. A két Takács, Milán és Martin a klub holnapján is erről beszélt.

A Takács ikrek tudják, mit kell tenni

- Azt gondolom, hogy nagyon jól sikerült a felkészülésünk a DEAC ellen és az alapszakaszban lejátszott egymás elleni meccsek tapasztalatait jól használtuk fel. Debrecenben már az elején magunkhoz ragadtuk a kezdeményezést, agresszívebben játszottunk ellenfelünknél és kiváló volt a védekezésünk, hiszen a házigazda mindössze hat pontot szerzett például az első negyedben - mondta Takács Milán.

Martin pedig arról beszélt, hogy szerintük mi az, amit nem követhetnek el.

- Kedden egészen biztosan egy sokkal agresszívebb és bizonyítani akaró ellenfél érkezik hozzánk – jósolta meg előre Takács Martin. - Azt gondolom, hogy fűti a DEAC-ot a visszavágás vágya, de nekünk azt kell tudatosítani önmagunkban, hogy az első győzelem csak akkor ér valamit, ha idehaza is nyerünk. Nem altathat el bennünket a szombati siker.