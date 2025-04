A Zalakerámia ZTE KK éhesen érkezett, és jóllakottan távozott Debrecenből...

A legjobb négy közé kerülésért léptek pályára a csapatok és a Zalakerámia ZTE KK azzal vesztette el a pályaelőnyét, hogy a kosárlabda NB I. A csoport utolsó alapszakaszbeli mérkőzésén kikapott Kecskeméten. A DEAC lett a 4. , a ZTE KK az 5. helyezett, így az is eldőlt: ha a zalaiak tovább akarnak jutni, egyszer nyerni kell idegenben is.

Keller Iván, a ZTE KK kosarasa hasznosan játszott Debrecenben.

Fotó: Hunbasket.hu

DEAC - Zalakerámia ZTE KK 54-82 (6-21, 17-26, 13-21, 18-14) Debrecen, 600 néző. Jv.: dr. Mészáros, Goda, Minár. DEAC: Anderson 5/3, Mócsán 6/6, Drenovac 7, Williamson 9/3, Ostojic 4. Csere: Pongó M. 8/6, Kovács Á. 7, Hőgye 3, Várszegi, Neuwirth 1, Flasár 2, Várszegi 2. Vezetőedző: Pethő Ákos. Zalakerámia ZTE KK: Garrett 13/6, Takács Martin 9/3, Keller I. 7/3, Bigelow 15, Tóth Á. 11. Csere: McGowens 8/3, Jones 12, Takács Milán 5/3, Szalay 2, Csátaljay, Csizmadia. Vezetőedző: Matthias Zollner. Kipontozódott: Hőgye (36.).

Zalai dominancia

Egy éve ugyanez a párosítás jött össze, csak ellenkező előjellel. Akkor a ZTE KK volt a kedvezményezett az egyik fél harmadik sikeréig tartó párharcban és azt a csatát a zalaiak megnyerték. Most viszont a nem éppen jó idegenbeli mérleggel bíró ZTE KK idegenben kezdett szombaton este Debrecenben a rájátszás első összecsapásán. Matthias Zollner, a ZTE KK vezetőedzője szerint most inkább a DEAC csapatán van a nyomás, hogy az első meccset hazai pályán kezdi. Vagy emiatt, vagy mástól, de négy percig nem esett hazai pont, miközben az egerszegiek már 7 pontnál tartottak, így hazai időkérés következett. Két kosár jött, de aztán megint nagy szünet... A 8. percben az egerszegiek 15-4-re vezettek, aztán 21-4-re az utolsó perc kezdetén. Ez mindent elmondott a DEAC játékáról, amely az első negyedben mindössze 6 pontot szerzett. Ugyanakkor a ZTE KK védekezését is dicsérte mindez, de azért ritka, ha egy hazai pályán szereplő csapat 13 perc alatt 6 pontot szerez (6-26). A zalaiak vezettek 20 ponttal, méghozzá idegenben, és volt ez már 23 pont is a 15. percben (11-34). Viszont nem lehetet elbizakodott a zalai gárda, messze volt még a vége és ebben a szezonban láttunk már nagy fordításokat más pályákon is. Viszont az egerszegi csapat haladt és már 27 pont is volt közte (16-43), ami azért több volt, mint biztató.