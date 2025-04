A ZTE KK ott lesz az elődöntőben, és ismét a Falco KC-val találkozik (frissítve nyilatkozatokkal)

Nem zárta le "söpréssel" a negyeddöntőt a Zalakerámia ZTE KK együttese a kosárlabda NB I. rájátszás negyeddöntőjében. Közel volt hozzá pénteken Debrecenben, azonban 78-77-re végül kikapott, így a DEAC csapata kapott még egy esélyt.

Időkérés a Zalakerámia ZTE KK csapatánál. Az egerszegiek ismét ott lesznek az elődöntőben, ahogy tavaly.

Fotó: Pezzetta Umberto

Zalakerámia ZTE KK - DEAC 80-72 (23-18, 28-17, 10-17, 17-18)

Zalaegerszeg, 1200 néző. Jv.: Kapitány, Nagy V., Győrffy.

Zalakerámia ZTE KK: Garrett 16/3, Takács Martin 2, Keller I. 6/3, Bigelow 23/9 , Tóth Á. 6. Csere: McGowens 14/6, Takács Milán 2, Jones 11/3. Vezetőedző: Matthias Zollner.

DEAC: Anderson 15/6, Pongó M. 3/3, Drenovac 3, Kovács Á. 20, Ostojic 6. Csere: Mócsán 22/15, Garamvölgyi, Hőgye 3/3. Vezetőedző: Pethő Ákos.

Lassan melegedett be a ZTE KK

Hétfőn este Zalaegerszegen tehát 2-1-es hazai vezetésről kezdődött a párharc negyedik összecsapása. A debreceniek magasembere, Andre Williamson nem volt a vendégek keretében, ő a pénteki találkozó utolsó pillanataiban sérült meg. Egyik fontos játékosát nélkülözte tehát a DEAC, hiányában lassan éledezett a vendégcsapat, de aztán magára talált. Nem tudott elszakadni a két együttes, aztán jött egy látványos Garrett-Jones összjáték (16-13), de ez sem indította be a ZTE KK szekerét. A DEAC még keményen küzdött a folytatásért, amikor Keller sarkos triplája nagy közönségsikert aratott (26-20), és Bigelow távolija is ült, ám ez sem lett elég a biztos vezetéshez. A félidőhöz közeledve beállt a 6-8 pontos különbség (39-32), később az addigi legnagyobb különbség is, ami 46-32 volt.

Könnyelműsködés is volt benne

A második félidőt 16 pontos előnnyel kezdhette a ZTE KK, ami hazai pályán, ráadásul ötletesen játszva már elégnek kellett lennie. Legalábbis akkor, ha valami nagy változás nem történik. A két gárda nehezen melegedett be erre a félidőre, sorra hibáztak a játékosok, legfőképp a zalaiak. Megvolt az előny, de könnyelmű hibák jelentkeztek hazai oldalon (53-42), aztán Garrett és Bigelow két gyors triplával 59-42-ra alakította az állást. Viszont azt kell mondanunk, a ZTE KK a tűzzel játszott, ugyanis továbbra is könnyelműnek tűnő hibákat követett el, amelyek még csak nem is a kikényszerített kategóriába tartoztak. A DEAC pedig ráérzett erre, és visszajött 61-52-re.