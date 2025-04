Anglia trónján! Több zalai is játszott egy csapatban Szoboszlai Dominikkal

- Ha fontossági sorrendet kell felállítani egy futballkarrierben, lehet, hogy az első helyre a tehetséget kell tenni, de sokszor mindez nem elég, hanem a szorgalom és az önbizalom talán még előbbre kerül - indokolta, mire gondol. - Ő is ezt tette, ugyanis, ha el tudod hinni, hogy elérhetsz addig, azt is tudnod kell, hogy mit kell tenni. Természetesen én is gratuláltam Dominiknek a sikere után, és válaszolt is, hiszen ő ilyen.

A ZTE FC játékosai, akik együtt játszottak vele

Az az U 17-es válogatott egy jó korosztály volt. A Szélesi Zoltán vezette csapat az U17-es Eb-n bejutott a horvátországi döntőbe, ahol a csoportkörben legyőzte Franciaországot és a Feröer-szigeteket, Skóciával pedig döntetlent játszott. Csoportelsőként jutott a negyeddöntőbe, ahol végül Törökország 1-0-ra nyert. A magyar csapat így is egy régóta várt jó szereplést hagyott maga mögött. Szoboszlai Dominik mellett pedig három olyan labdarúgó is volt a keretben, akik a ZTE FC játékosai lettek. Mocsi Attila már Törökországban futballozik, Szendrei Norbert és Csonka András pedig most is az egerszegiek játékosa.