A ZTE FC és a Paks is ugyanazt akarja: ott lenni a Puskás Arénában!

A labdarúgó MOL Magyar Kupa elődöntőit rendezik meg kedden és szerdán. Előbb kedden (20.00) Pakson találkozik egymással a címvédő Paksi FC és a ZTE FC, majd szerdán 20 órától Ferencváros-MTK Budapest találkozót rendeznek.

A ZTE FC szintén fiatal játékosa, Krajcsovics Ábel három hete a Paks elleni bajnokin fontos gólt lőtt csapatának. Szombaton a DVSC ellen is betalált, vagyis, ha játszik, benne is benne lehet a gól.

A Paks az esélyesebb

A keddi összecsapáson esélyesebb a Paksi FC. Ezt ki kell jelenteni, hiszen Bognár György együttese minden sorozatot figyelembe véve jobb formát árul el magáról. Elviekben még a bajnoki címért is versenyben van, gyakorlatilag pedig az NB I.-ben a dobogós helyezése már biztos. A ZTE FC csapata viszont a kiesés elől menekül, amely szombaton fájó vereséget szenvedett el Debrecenben, hiszen kétszer is vezetett, de a találkozó utolsó tíz percében kapott két góllal végül 4-3-ra kikapott.

A ZTE FC már vasárnaptól az elődöntőre készült

A 2023-as kupagyőztes ZTE FC együttese a szombati találkozóról hazatérve vasárnap délelőtt már egy átmozgató edzésen jutott túl. A DVSC ellen be- majd lecserélt Olenksandr Safronov is jól van. A védő ütközött és a fejét érte ütés, ami után egy pillanatra elvesztette az eszméletét is. Átesett egy orvosi vizsgálaton és vasárnap délelőtt már ő is a többiekkel edzett. Medgyes Sinan játéka viszont bizonytalan és a DVSC elleni meccset kihagyó Dénes Csanád Vilmosé is. Igaz, ő vasárnap és hétfőn is edzett, de majd elválik, hogy Márton Gábor vezetőedző kiknek szavaz bizalmat a Paks ellen.

A szakvezető a DVSC elleni meccsig nem akart a kupa elődöntővel foglalkozni, de persze a szakvezetés terve megvolt akkor is, hogy ki, mennyit játszik a bajnokin és mennyit a kupatalálkozón. A sérülések miatt viszont ez a terv módosulhat.

A címvédő lesz otthon

Ami biztos, hogy iszonyatosan kemény ütközet vár az egerszegiekre. A Paks az egyik legjobban és legeredményesebben támadó hazai együttes. Bognár György csapata szinte biztosan dobogós lesz, de nem lennénk meglepődve, ha a tolnaiak úgy kalkulálnának, hogy a bajnoki címtől már távolabb kerültek, mint a kupadöntőtől. Ráadásul a Paksi FC a címvédő is, hiszen tavaly megnyerte a Magyar Kupát.