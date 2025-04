ZTE FC végzetét egy megpattanó lövés okozta - nem lesz ott a kupadöntőben

A hajrában dőlt el minden

A vendégszektort megtöltő egerszegi szurkolók egyértelműsítették, hogy ők még semmit nem adtak fel és a ZTE FC sem. Jól kezdte ugyanis a második félidőt a zalai csapat, voltak lövéseik és az is látszott, hogy jól felépített támadásokat szerveztek meg. Az egerszegi kontrák a bajnokságban is jól működtek, erre épített most is a zalai együttes, miközben a paksiak két kipróbált játékost Ötvöst Bencét és Tóth Barnát is csatasorba állították. Nem sokkal később Márton Gábor is lépett, és két ászát, Mim Gergelyt, valamint Yohan Croizet küldte a pályára. A franciának volt is egy jó kilépése, de szerelték, mielőtt lőhetett volna. A ZTE FC harcolt, küzdött az egyenlítésért, ami első lépésként számára a tovább élés esélyét jelentette volna. Érkezett a pályára Medgyes és Sankovic, a szándék tehát egyértelmű volt egerszegi részről, hogy a hajrában változtassanak a mérkőzés állásán. Éppen akkor, amikor talán kezdett volna némi nyomást helyezni a hazaiakra a ZTE FC, a 86. percben Böde 25 méterről lőtt, a labda felpattant Szendrei lábán, ami így védhetetlenül hullt alá a kapuba, 2-0.

A végén lett még egy kis reménysugár

A ZTE FC sorsa ezzel a találattal megpecsételődött. Az egyenlítésre még megvolt az esélye, de a szerencsétlenül bekapott második találat már távolinak tűnt, de lett még egy kis remény, A 92. percben Evangelou szabadrúgása megpattant és a kapuban kötött ki, 2-1. Többre viszont már nem maradt esély, noha volt még egy vitatott eset, amikor a VAR vizsgált egy lehetséges büntetőt, de a ZTE FC nem kapott büntetőt. A vége 2-1, a Paks lesz ott a Magyar Kupa döntőjében.