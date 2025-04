A szerencse is beleszólt abba, hogy ki jusson a döntőbe - edzői értékelések

Késő esti beszámolónkban már megírtuk, hogy a ZTE FC együttese 2-1-re alulmaradt a Paksi FC-vel szemben. A mérkőzésen mindkét csapatnak nagyjából ugyanolyan esélye volt nyerni, de ezúttal a Paksi FC azzal nyert és jutott be a MOL Magyar Kupa döntőjébe, hogy két szerencsés gólja is akadt. A ZTE FC a 92. percben szépített, ami már túl későinek bizonyult. Az elődöntő után a két szakvezető így értékelt.

A ZTE FC ellen most egy kicsit a szerencsésebb csapat ünnepelhetett: a képen a paksiak, Böde Dániel, akinek a lövése megpattant és úgy jutott a hálóba, mellette a volt egerszegi kapus, Szappanos Péter, aki viszont a kupaelődöntőn most csak a kispadon foglalt helyet.

Fotó: Török Attila / Nemzeti Sport

Szerencsés hazai gólok

- Ha szerencsés gólokkal is, de azt hiszem, hogy megérdemelten jutottunk tovább, ám érdemes lesz kivesézni azt is, hogy az ellenfélnek egy helyzete sem volt, mégis majdnem rúgott két gólt - nyilatkozta Bognár György, a Paksi FC vezetőedzője a találkozó utáni sajtótájékoztatón. - Azt mondtam a srácoknak, valószínűleg nagyon jó csapat lehetünk, ha ilyen rossz játékkal is nyerünk. A vezető gólunk után, ami helyzet is lehetett volna, mert Lenzsér jól érkezett, de luftot rúgott, azzal tévesztette meg a kapust. A vezető találat után inkább arra figyeltünk, hogy ne kapjunk gólt és azokat a játékhelyzeteket nem játszottuk meg, amivel mehettünk volna a kapu elé. Kicsit passzív lett a játékunk és ebből adódóan sok hiba is volt a középpályán. A játékosokon azt éreztem, mindegy hogyan, csak jussunk be a döntőbe és nem a szép játékra törekedtünk. Ez nem jellemző ránk, de elfogadható, mert a célt elértük.

Márton Gábor: sajnálom a srácokat

- A VAR-tól nem vártam semmit, eddig sem segített nekünk - mondta Márton Gábor, a ZTE FC szakvezetője, hiszen 2-1-es állásnál egy kezezést még vizsgált a videóbíró, amivel tizenegyeshez juthatott volna még a ZTE. - Ma egy kicsit a szerencse is a Paks javára döntött, mert voltak momentumok, amire nem lehet felkészülni, gondolok itt a megpattanó lövésre és az első hazai gólra. A második félidőben jól játszott a csapa, megvoltak a lehetőségek már a szabadrúgás előtt is, hogy szépítsünk, de sajnos nagyon rossz döntéseket hoztunk. Sajnálom a srácokat, mert beletettek mindent. Gratulálunk a Paksnak, sok sikert kívánunk neki a döntőben.