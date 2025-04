ZTE FC: a konfliktusok lezárva, egy cél van, elkerülni a kieső helyről

A labdarúgó NB I. 29. fordulója már péntek este elkezdődött és mindjárt egy olyan összecsapással, amely a ZTE FC szempontjából is kiemelt jelentőséggel bírt. A Nyíregyháza ugyanis a DVSC csapatát fogadta, s mindkét együttes közvetlen riválisa a kiesés elleni harcban a zalaiaknak. A találkozót a Nyíregyháza egy tizenegyesgóllal 1-0-ra megnyerte a ZTE FC ellen egy hete győztes Debrecennel szemben. A tabella vége így - remélhetőleg csak átmenetileg - átrendeződött, hiszen a Nyíregyháza a 9. helyre lépett elő 30 pontjával, 10. a DVSC (29) és 11. a ZTE FC (29), míg továbbra is a 12., vagyis sereghajtó a Kecskemét (22).

Szendrei Norbert, a ZTE FC csapatkapitánya.

Fotó: Szekeres Péter

Minden más lenne, ha...

Ha az a múltkori, DVSC elleni meccs legalább döntetlen lett volna... Pláne, ha kihúzza a ZTE FC 3-2-vel és már nem kap gólokat a hajrában. Akkor most minden másként nézne ki. Nagy valószínűséggel nem lett volna, még kupakiesés esetén sem edzőváltás, nem lett volna szóváltás a zalai kispadon, amit sokan félremagyaráztak. Mi már korábban megírtuk, hogy tévesen jelent meg a sajtóban az, hogy a ZTE FC kapusedzője Márton Gábor vezetőedzővel szólalkozott össze. Ezzel ellentétben Vas László pályaedző és Vlaszák Géza között alakult ki szópárbaj. Mindezt csak amiatt hozzuk fel ismét, mert a Vlaszák Géza szombaton a Nemzeti Sportban nyilatkozott és tisztázta a személyét érintő kérdéseket ebben az ügyben. A kulcsmondat ez: "Sajnálom, hogy a médiában sok pontatlanság jelent meg ezzel az esettel kapcsolatban, szeretném leszögezni: nem Márton Gábor vezetőedzővel volt konkliktusom, és sohasem emelnék kezet senkire, ez teljesen távol áll tőlem. A kupakiesés követően a klubvezérkar úgy döntött, változtat a szakmai stábon. Sokan vélték úgy, hogy ehhez nekem is volt közöm - ezt határozottan cáfolom! A meghozott döntésben egyáltalán nem volt szerepem."

A ZTE FC csapatának az eredményesség kell már!

Ezzel talán ezt az ügyet le is zárják most már végleg Egerszegen. Sokkal fontosabb dolgokkal kell ugyanis foglalkozni. Vasárnap a Kecskemét ellen be kell gyűjteni a három pontot, ezzel a csapat ismét vissza nyerné a pontelőnyét két riválisával szemben. Az új szakvezető, ifj. Mihalecz István lapunknak nyilatkozva is ezt jelölte meg prioritásként, vagyis, csakis a csapat érdeke a fontos, és minden személyes kérdés másodlagos. A ZTE FC játékával eddig sem volt gond, de a kellő eredményesség hiányzott, sok pont ment el a találkozók végjátékában.