ZTE FC: csak részsiker, ami most nem sokat ér (galéria)

A második félidőre egyet változtatott a hazai oldal, Ipalibo helyett Bakti érkezett. Sokkal lendületesebben kezdte a második félidőt a zalai csapat, de gól kellett volna elsősorban. Helyzetecskék voltak, de az igazi lehetőségre még várni kellett. A 60. percben Dénes lövése ígéretes volt, csakhogy fölé ment. Két perc múlva aztán a zalai csatár ütközött ellenfelével és csúnyán, a fejével ért földet, akit ápolni kellett, de Dénes visszatérhetett a pályára. Az idő viszont fogyott, ami nem a ZTE malmára hajtotta a vizet, amely egyre idegesebben játszott. Láthatóan nem tudott mit kezdeni a Kecskemét védelmével, egészen a 73. percig A csereként beállt Krajcsovics 22 méteres löketét védte a kapus, majd rá egy percre megint Krajcsovics lőtt, de a kapu előterében a gólba tartó labda a csapattárs Croizet hátán akadt el... A szerencse sem állt a zalaiak mellé ennél a két lehetőségnél, viszont ekkor már nyomás alá helyezte a Kecskeméten a zalai csapat, amely kibújt ebből és támadásokat vezetett. Mihalecz István Anderson Esitit is pályára küldte aki hetek óta hiányzott sérülés miatt. Az utolsó öt perc is elérkezett az izgalmak fokozódtak, hiszen nem esett gól, anélkül pedig nem lehet győzni. A 91. percben megint Krajcsovics lövését fogta Kersák, pedig ez is bement volna, egy perc múlva meg Gundel-Takács ért le egy labdára.