A ZTE FC esélye még mindig 75 százalék - véli az új vezetőedző

A ZTE FC elleni mérkőzés utáni sajtótájékoztatón Gera Zoltán, a Kecskemét szakvezetője.

Fotó: Szekeres Péter

Gera Zoltán: nem adunk fel semmit még

Gera Zoltán, a Kecskeméti TE vezetőedzője szokásához hűen higgadtan értékelt.

- Az első félidőben úgy játszottunk, ahogy kellett, voltak helyzeteink, kontrolláltuk a mérkőzést, de a második negyvenöt perc a ZTE csapatáé volt - ismerte el a kecskeméti szakvezető. - Nem tudtuk megtartani a labdákat, szerencsére Kersák remekül védett, ugyanakkor a ZTE kapusa is. A végén megnyerhettük volna a mérkőzést, ha kicsit szerencsésebbek vagyunk. Viszont a pályán mindig van egy ellenfél, ráadásul a ZTE FC is az életéért küzd. Alapesetben, ha Zalaegerszegen egy pontot szerzünk, az nem tragédia.

Lapunk kérdésére, hogy csapata számára most mit jelent egy az egy pont, Gera Zoltán így felelt:

- Az egy pont is pont, de arathattunk volna egy szerencsés győzelmet is, ha a végén bemegy a lövésünk. Addig csináljuk, amíg lehet, nem adunk fel semmit. A játékosokban van hit, mindent megteszünk, mert nem engedhetjük meg, azt, hogy feladjunk bármit is, a sport nem erről szól. Kell egy győzelem, a következő fordulóban a Nyíregyházát fogadjuk, akkor is harcolni fogunk.