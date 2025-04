Egyelőre kizárólag arccal Debrecen felé!

Talán a ZTE FC egész szezonjára is kihatással lévő két fontos találkozó következik. Sorrendben előbb szombaton (13.15) a labdarúgó NB I. 28. fordulójában a DVSC vendége lesz az egerszegi alakulat, hogy aztán kedden a MOL Magyar Kupa elődöntőjében a Paksi FC-vel mérkőzzön meg a döntőbe kerülésért. Komoly kihívás mindkét meccs, erről is kérdeztük Márton Gábort, ZTE FC vezetőedzőjét.

Bakti Balázs, a ZTE FC játékosa ha pályára lép, azt csak maszkban teheti meg, korábbi sérülése okán.

Fotó: Szekeres Péter

A ZTE FC játékosai lábtenisszel is lazítottak...

Előbb viszont arról, hogy a klub közösségi oldalán megjelent fotóösszeállítás alapján lábtenisszel is készültek a DVSC ellen. Ennyire "lazán" veszik a meccset?

– Szó sincs erről, egyszerűen megvan a heti terhelés, de a munka nem csak ebből áll, van amikor fel kell tölteni az akksikat mással is, és most is erről volt szó – válaszolta a ZTE FC szakvezetője a felvetésre. – Mindig a következő mérkőzésre készülünk, felesleges ennél tovább gondolkodni, hiszen az adott találkozón sok minden történhet, ami átírhatja a későbbieket.

Egyszer azt nyilatkozta a ZTE vezetőedzője, hogy nem szereti a hatpontos jelzőt, hiszen minden meccs után a győztesnek három pont jár. Ám kétségtelen, hogy vannak kiemelt találkozók. A DVSC elleni például ilyen, hiszen a Loki most kieső helyen áll, a ZTE FC három egységgel előzi meg a 9. helyen.

Fontos meccs, amit meg akarnak nyerni

– Nem szoktunk egyetlen meccset sem túlzottan előtérbe helyezni, de igen, egy fontos mérkőzés következik számunkra is – ismerte el Márton Gábor. – Felkészültünk rá, felkészültünk, amire lehet. Eddig is minden mérkőzésünkön nyerni akartunk, de ehhez egészen biztosan remek teljesítményre lesz szükség a DVSC otthonában. A debreceniek is győzni akarnak, ebben biztosak lehetünk, ez egy ilyen meccs lesz.

Bakti maszkja elkészült

Az előző héten eltiltott Bojan Sankovic visszatérhet a csapatba, de arról, hogy kire számíthat a szakvezetés, újra Márton Gábort kérdeztük. Az FTC elleni találkozón Bakti Balázsnak például eltört az orra...

– Nem sokat edzett a héten, hiszen addig nem akartunk kockáztatni, amíg nem készül el a védőmaszkja, amit viselnie kell – mondta el erről Márton Gábor. – Érdekes, hogy valaki ilyen sérülést szenved – nem magától –, vérzik az orra, de nem nézik meg az esetet... Dénes Vili is sérüléssel bajlódik, majd elválik, játszhat-e. Szombaton szerencsére korán van a mérkőzés, idejében haza tudunk indulni és remélem, hogy egy jó eredménnyel a tarsolyunkban. Utána majd ráérünk készülni a Paks elleni kupaelődöntőre.