A Teskánd hat gólt lőtt Csesztregen a kupában

A labdarúgó Zala Vármegyei Kupa 6. fordulóját rendezték meg, amelyben egy kivételével nem született meglepetés. Az az egy pedig a Csesztreg és a Technoroll Teskánd összecsapása, hiszen a vérmegyei I. osztály két élcsapatáról van szó, éppen emiatt a 6-1-es teskándi siker idegenben most meglepetés, de csal a különbség miatt. A vármegyei I. osztály címvédője, a Csesztreg sok sebből vérzik, sok a hiányzója és az idei öt bajnokija közül háromszor kikapott és most a kupában is búcsúzott. A Teskánd ugyanakkor egy megtorpanás után kezd magára találni. A Zalaszentgrót magabiztosan nyert, nem is titkolt célja a grótiaknak, hogy megnyerjék a kupát az idén is, hiszen 2024-ben is ők emelhették a magasba a serleget.

Tavaly a Zala Vármegyei Kupa döntőjében a Zalaszentgrót (feketében) és a Zalalövő (sárgában) találkozott a ZTE Arénában. Ez a párosítás az idén is összejöhet még, hiszen elkerülik egymást az elődöntőben, de kérdés, hogy mit szólnak ehhez a riválisok, azaz a Szepetnek és a Teskánd...

Fotó: Pezzetta Umberto

A 7. fordulóban, vagyis az elődöntőben Szepetnek-Zalaszentgrót és Teskánd-Zalalövő találkozókat rendeznek, de a 6. fordulóban vesztes csapatok is folytatják, hiszen Zalából 5 csapat kerülhet fel a Magyar Kupa főtáblájára és egy hely még kiadó. Azért az egy helyért pedig első körben Németfalu-Gyenesdiás és Böde-Csesztreg találkozókat rendeznek. a két továbbjutó az újabb körben dönt az ötödik felkerülő csapatról. Az MLSZ Zala Vármegyei Igazgatósága a csapatok kérésére a 7. forduló találkozóit május 7-re írta ki. A ZVK döntőjének időpontja még nincs kijelölve.

Zala Vármegyei Kupa, 6. forduló

Szepetnek–Kinizsi Gyenesdiás 7–0 (3–0)

Szepetnek. Jv.: Lakics P.

Szepetnek: Bocskai – Üst, Fadgyas (Bilák), Losonczy, Pápai, Schuller, Csavari, Dömötör (Pirbus), Szilveszter, Kolman (Kobra), Bános (Kocsis). Játékos-edző: Nagy Tamás.

Gyenesdiás: Vajda – Szabó G., Zsiga, Fehér (Tarnóczai), Csák, Besze, Tóth A. (Sipos), Nagy G., Karancz, Bertók, Sipőcz. Edző: Kocsis Norbert.

Gólszerzők: Kobra (2), Bilák, Schuller, Kolman, Csavari, Dömötör.

Göcsej Németfalu–Zalaszentgrót 1–8 (0–6)

Németfalu. Jv.: Major Zs.

Németfalu: Széplaki – Töröcsik, Kenesey (Cseke), Szabó Cs., Kovács M. (Kovács D.), Anti (Zsédely), Solymosi, Ábrahám (Domján), Bertók, Horváth R., Vass (Pilise). Edző: Péteri Gáspár.

Zalaszentgrót: Osbáth (Farkas T.) – Szántó, Nikitscher (Vajda), Doszpoth, Fülöp (Pintér), Kovács L., Székács, Kovács D., Kovács P. (Kovács-Braun), Czibor, Horváth D. Edző: Bencze Péter.

Gólszerzők: Bertók, ill. Fülöp (4), Doszpoth (3), Kovács-Braun.