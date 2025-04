A könyveket is író kapusdinasztia feje 80 éves lett

Id. Vlaszák Géza labdarúgó kapus pályafutása alighanem még országos szinten is ismert. A korábbi kiválóság e napokban kerek évfordulóhoz érkezett, és a születésnap apropóján nem csupán a városvédők, de például korosztálya sportvezetője is köszönthette. Vlaszák Géza az utóbbi években három, legfőképp Nagykanizsa futballjával is foglalkozó kötetet mutathatott be összegző kutatásai nyomán. Aligha véletlen, hogy Cserti Tibor, a városvédő egyesület elnöke határozott felvetéssel nyitott.

Szemben id. Vlaszák Géza, jobbról Kiss György méltatja az ünnepeltet. Fotó: Szakony Attila

Maradandót alkotott

- Lényegében minden város, mely büszke, valamint ad a történelmére, az eltelt 100-140 esztendő egy-egy időszakában már rukkolt ki eredményes és országos hírét vivő sporttevékenységgel, sportklubbal, sportolóval, s legfőképp jó focival – fogalmazott Cserti. – Ezért is találkoztunk itt egy olyan korábbi labdarúgóval, aki egy ilyen kanizsai futballcsapat képviselője még ma is.

Nem kellett sokat várnunk arra sem, hogy Vlaszák Géza életéből a jelenlévő helyi legenda társaságában elevenítsenek fel érdekes momentumokat.

Vlaszák Géza választása

Kiss György, aki jelenleg a Nagykanizsai Torna Egylet 1866 vívó-szakosztálynak a vezetője méltatta az ünnepelt pályafutását, megemlítve, hogy Vlaszák is kacérkodott más sportágakkal, míg voksát végleg a futball mellett tette volna le. A történet onnan aztán már alighanem nem csupán Nagykanizsán ismert. Igazi kapusdinasztia az övé, hiszen édesapja, Vlaszák Flórián is kapus volt, fia, Vlaszák Géza szintén, aki válogatottságig is jutott jelenleg a ZTE FC kapusedzője.

Id. Vlaszák Géza pedig 80 éves, isten éltesse!