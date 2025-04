A sakk klub és a Tuxera újabb három éve (galéria)

A Tuxera Hungary és a kanizsai sakk egyesület közötti kapcsolat immár három esztendősre nyúlik, s most jött el az ideje annak, hogy ezt meghosszabbítsák. Ezen időszak alatt a nagykanizsai sakkozók a csapatbajnokság során a Szuperligában maradtak egyeduralkodók, s ezt mind az egylet elnöke, Nádasi Tamás, valamint a támogató cég részéről Szakacsits Szabolcs is hangsúlyozta. A Tuxera Aquaprofit NSK immár 16-szoros magyar bajnok.

A Tuxera cég vezetője, Szakacsits Szabolcs (balról) és Nádasi Tamás, a Tuxera Aquaprofit Nagykanizsai Sakk Klub elnöke kézjegyével is ellátta az újabb hároméves szerződést.

Fotó: Szakony Attila

Lényegében egyedi ez a helyzet, mi több, a dél-zalaiak immár a nemzetközi porondon is vitézkedhettek, s remélhetőleg ezt a jövőben is megtehetik. Ez a hozzászólások hangsúlyából is kiderült, hogy a helyi politikai erők érdeke is, hiszen minden egyes nagykanizsai sportsiker a térség és a település hírét is messzire viheti.

Ugyanez igaz abban az esetben is, ha a Tuxera Aquaprofit NSK legközelebb az újabb Szuperliga-győzelmét bebiztosítja, mely akár már hamarosan biztossá is válhat.