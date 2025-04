Miért pont 951 csokitojás? – húsvét hétfőn kiderül

Nem múlik el tehát az idei húsvét sem a tojáskereső verseny nélkül, amit évtizedek óta szervez a ZTC-Trió Egerszeg tájfutóklub. Az eredeti cél természetesen a sportág népszerűsítése volt, de mára már egy igazi családi eseménnyé nőtte ki magát.

Az idén is lesz Tojáskereső Verseny, Úgyhogy ismét elő a térképpel!

Fotó: Archív/Pezzetta Umberto

Tojáskereső Verseny minden korosztálynak

A helyszín többször is változott, de a Göcseji Falumúzeum és Olajipari Múzeum már évek óta fogadja ezt az eseményt. Mit kell tenni? Igazából "semmit", csak el kell menni és hétfőn 13 órától a regisztráció megnyílik, 14 órától pedig kezdődhet a csokitojások begyűjtése a kijelölt 80, térképen feltüntetett pontról. A feladat nem lesz nehéz, hiszen éppen az a cél, hogy a tájfutás alapjaiba kóstoljon bele mindenki. Főleg persze gyerekek, de szüleik, ismerőseik is beszállhatnak a játékba, és a csokitojásokon kívül még további ajándékokra is lelhetnek. Lesz még arcfestés, mesekuckó, és gyermekjátékok is a falumúzeum területén.

S miért pont 951 csokitojás? Húsvét hétfőn ez is kiderül.