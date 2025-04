Soós Istvánra emlékeznek a ZTE legendái – Törőcsik András is pontosan tudta, ki volt ő...

Péter Zoltánnal, a ZTE 28-szoros válogatott játékosával nemcsak a pályán, de a vízparton is gyakran töltötte az idejét, hiszen mindketten imádtak horgásztak. Péter Zoltán folyamatosan kapcsolatban volt Soós Istvánnal, aki erről is beszélt.

– Meglátogattam a kórházban, viszont a napokban Pesten voltam. Felhívtam telefonon, de fáradt volt a hangja – említette Péter Zoltán. – Jó ember volt, nem volt benne semmi abból, hogy ismert futballistaként másként kellene viselkednie. Szerényen viselte ezt is. Mindig szoktam vele viccelődni, mert vele lehetett. Azt szoktam neki mondani: Figyelt, Pista! Én 1972 óta ismerek minden egerszegi játékost, de te voltál a legjobb, papíron meg én! Ezen aztán jókat röhögtünk. De tényleg. Olyan futballista volt, aki nem születhet mindennap.

A legjobb és a papíron legjobb ZTE játékos...

Fotó: Szekeres Péter

Az eggyel fiatalabb generáció tagjai közül Czigány Csaba volt az, akivel Soós István a legjobb barátságot ápolta és ezt szó szerint lehet érteni. Csütörtökön találkoztak utoljára.

– Múlt csütörtökön voltam bent nála a kórházban, akkor gondoltam, lehet, hogy utoljára látom – árulta el Czigány Csaba. - Sajnos így lett... Sok emlékem van vele kapcsolatban. Emlékszem, ifistaként, amikor 18 évesen felkerültem a ZTE felnőtt keretébe, már minden elismerést bezsebeltem. Aztán a pályán, az edzésen, amikor láttam, hogy Cuki hogyan ér a labdához, rájöttem, hogy mi mindent nem tudok még. A Csöves becenevet is ő adta rám, ezt is tőle kaptam. Tavaly, amikor hatvan éves lettem, az emlékkönyvembe azt írta: az utolsó mohikán, aki még focista volt. Az NB I.-ben szerzett góljaim közül a legszebbet az ő átadásából szereztem Békéscsabán. Olyan érzéke volt ehhez a játékhoz, mint csak nagyon keveseknek. Csak egy példa erre. Amikor már a ZTE öregfiúkkal jártunk tornákra és Törőcsik András is élt, ha ott volt, mindig megkérdezte, mi van a Soós Pistivel. Mert a futballisták pontosan tudják, hogy ki kicsoda a futball világában...

Soós Istvánra a ZTE FC szurkolói hétfőn este a ZTE Aréna főbejáratánál emlékeznek gyertyagyújtással.