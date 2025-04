Akcióhőssel is találkozhattak az Arénában

A szervezők által már korábban beharangozott esemény most is felkeltette a küzdősportok iránt érdeklődők figyelmét, és persze azokét is, akik neveztek az eseményre, Gyakorlatilag valamennyi korosztály (gyermek, kadett, junior, felnőtt) képviseltette magát az amatőr küzdősport vb-n és gálán.

A kickbox K1 küzdelmében a magyar Berki Eliot (jobbról) és a szlovén Oscar Kolaric is összecsapott a küzdősport eseményen.

Fotó: Szakony Attila

Korábban is rendeztek már hasonló viadalt a Kanizsa Arénában, ám az kifejezetten az ICO szervezet világ- és Európa-bajnoksága volt. Az akkori részvételi arányt most nem érte el a viadal, de a nézők és az érdeklődők így is izgalmas és érdekes csatákat láthattak a ringben. A több szabályrendszerben rendezett csatákat sztárvendégként az amerikai Don Dragon Wilson akciófilm-színész és az örmény Gor Vardanyan voltak, utóbbi számos harcművészeti iskolát működtet hazájában, a karate mestere. A két vendég egyébként nemcsak az eseményre érkezett, hiszen előtte ellátogattak kanizsai iskolákba is, ahol a diákok érdeklődéssel hallgatták beszámolóikat.

A Kanizsa Arénában pedig kemény küzdelmek zajlottak, ahogy egy ilyen viadalon megszokott.